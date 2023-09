Rafael Triguero: «Ampliaremos las viviendas para policías nacionales en sa Penya»

El alcalde de Ibiza nos recibe en su despacho. El escenario original era el paseo de ses Figueretes pero las lluvias (esta entrevista se hizo el pasado viernes) obligaron a un cambio de última hora. Del espacio original de la entrevista dice que fue ese como podía haber sido otro, se quiere acercar el trabajo del Ayuntamiento a la ciudadanía. En la anterior legislatura todas las entrevistas se concertaban en Can Botino, ahora el alcalde se ha mudado a un despacho pequeño del Cetis para su día a día.

Se cumplen cien días de su gobierno, no es mucho tiempo pero, ¿con qué actuaciones está más satisfecho?

Me quedo con que en estos cien días hemos sido capaces de hacer patente que el cambio que nos solicitaron los ciudadanos de Ibiza se ha iniciado. El cambio de solucionar los grandes problemas que tenían y siguen teniendo nuestros vecinos, pero también dar respuesta a los pequeños problemas que tenían y no estaban siendo atendidos. Te hablo de podas de árboles, mejoras en aceras, mejoras en bordillos, cuestiones de contenedores... estas cosas que hacen que los ciudadanos vean que son partícipes de la evolución de su ciudad. Además, hemos empezado a trabajar a medio y largo plazo de ese cambio sustancial que veremos a partir de 2026 y 2027 de la ciudad del futuro que queremos: una ciudad moderna, sostenible, accesible, donde todo el mundo se sienta importante, orgulloso e ilusionado de pertenecer a esta gran ciudad que se llama Ibiza y que todo el mundo quiera venir aquí a conocer nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra gastronomía y todo el potencial que tenemos.

Entre esas medidas, quizás la que más resonó es el plan de choque de limpieza, ¿está satisfecho con los resultados?

Somos capaces con la misma contrata, las mismas partidas presupuestarias y los mismos medios de mejorar el servicio. Somos más eficaces, más eficientes, sabemos dónde tenemos que actuar y los problemas que existen para poder atajarlos y mejorar el servicio de limpieza en la ciudad. Hemos sido capaces de reconocer la maquinaria que necesita la ciudad para estar presentable y en condiciones como ya hacen otros municipios de nuestra isla y de España.

Uno de los problemas con los que se han encontrado, según mencionaba el concejal de Medio Ambiente, Limpieza y Edificios, Jordi Grivé, es el incivismo de algunos ciudadanos, ¿impulsarán medidas para atajar este problema?

Durante 21 días desarrollamos una campaña de concienciación para explicar las normas de convivencia y las sanciones a nuestros ciudadanos, una medida preventiva. Esto se hizo durante el mes de julio. Sabemos que no ha sido suficiente, así que en el mes de octubre volvemos a incentivar la concienciación en materia de limpieza y empezaremos a actuar con medidas correctoras. El papel de los servicios de limpieza es fundamental pero la concienciación del ciudadano también.

Medidas correctoras, ¿de qué hablamos?

Vigilancia y hacer cumplir las ordenanzas.

¿Habrá nuevas ampliaciones de la contrata de basuras?

Va a haber todas las mejoras necesarias para conseguir que la ciudad esté limpia. No vamos a tener ningún tipo de reparo, dentro de lo que nos señala el marco jurídico legal.

Durante este plan de choque también se ha trabajado en la búsqueda de aparcamiento, ¿qué han conseguido?

Le pongo como ejemplo la calle Campanitx, la que va desde los aparcamientos del Multicines al estadio Can Misses, era la muestra de que no había criterio a la hora de ubicar contenedores. Había contenedores en la salida de calles peatonales, encima de las aceras, en aparcamientos...ahora hay un criterio homogéneo, se prioriza que estén en el lado derecho por una cuestión técnica del camión de recogida, que no se ocupen plazas de aparcamiento ubicándolos en aceras cuando sea posible, que haya paso suficiente para peatones. En esa calle se han liberado once plazas de aparcamiento.

También han quitado aparcamiento. Recuperaron la parada de taxis de la avenida Bartomeu Rosselló donde más o menos había una docena de aparcamientos y que está junto a otra parada en el puerto, ¿se mantendrá teniendo en cuenta que los taxis casi no la usan?

Esta es una primera actuación dentro de nuestro planteamiento de ciudad a medio y largo plazo. La parada de Bartomeu Rosselló hoy no es lo operativa que esperábamos, pero lo va a ser. Encaja en la dirección de nuestra planificación de movilidad. Esa parada tiene que estar operativa y ser funcional.

¿Estamos hablando de cambios en el Plan de Movilidad?

Hablamos del Plan de Movilidad (PMUS), de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Son documentos en los que se había trabajado hasta ahora de manera separada y hay que hacerlo de forma integrada.

¿Cambiarán el PMUS que ya estaba aprobado de manera definitiva?

Se va a actualizar sin ninguna duda. Lo tenemos que adaptar al PGOU, a la futura ZBE y a algunas cuestiones que nos harán llegar desde recursos hídricos en relación a zonas inundables y humedales.

El Ministerio de Transporte envió hace poco una carta a todos los municipios que debían implantar la ZBE y no lo habían hecho, entiendo que también a Ibiza, ¿cómo está este trámite?

No sé si hemos recibido esta carta, pero vamos a pedir una prórroga para que podamos tener de margen hasta el 31 de diciembre de 2024 para desarrollarla.

¿Mantienen la idea de una ZBA en el interior de la E10?

Es una cuestión técnica, pero no veo lógica una zona de bajas emisiones en el interior de la E10 porque abarcaría la avenida de Santa Eulària donde está el puerto. Difícilmente podremos garantizar las bajas emisiones con una zona portuaria. Pero como te digo serán los técnicos los que la definan y será una parte del modelo de ciudad que queremos que se deberá tener en cuenta.

¿Le podemos apuntar como promesa incumplida la eliminación de la tasa de basuras?

Efectivamente en nuestro programa electoral llevábamos la propuesta de eliminar la tasa de basuras. Contábamos como respaldo con el ejemplo de otros municipios y ciudades que la habían eliminado, exonerado o bonificado. Con ese aval y sabiendo que a nivel presupuestario que el Ayuntamiento se podía permitir el bajar los impuestos, nosotros lo íbamos a hacer. El mismo día 19 de junio, dos días después de tomar posesión del cargo, di la directriz a servicios económicos y a la teniente de alcalde que lleva el área de sostenibilidad de empezar a trabajar para eliminar la tasa. A partir de allí nos encontramos distintas cuestiones técnicas que nos imposibilitan eliminar la tasa en sí. Así que empezamos a trabajar en otros escenarios, reducir el IBI desde 2024 en esa proporción. Lo que perseguimos es que esos 57 euros que se podían ahorrar nuestros vecinos con la tasa de basuras, lo ahorren con el Impuesto de Bienes Inmuebles. Hoy, cuando todo sube, los impuestos tienen que bajar, las tasas tienen que bajar y queremos que nuestros vecinos tengan esos 57 euros en sus bolsillos.

La reducción del IBI también la habían anunciado.

Por eso vamos a incrementar la bajada del IBI respecto a lo previsto. Teníamos la reducción del IBI en nuestro programa electoral sin decir cuánto, ni cómo ni cuándo. Sí que estaba la eliminación de la tasa cuando hemos podido, porque sí que es verdad que en junio, con los padrones y los censos de las tasas no había marcha atrás. No se puede bonificar de forma retroactiva, así que el planteamiento siempre ha sido pensando en 2024. Cumplido ese primer paso trabajaremos con el resto de tasas y alguna llegará antes y el IBI de forma progresiva. Nuestra propuesta era eliminar la tasa hasta que tengamos la ciudad limpia. El planteamiento de la reducción de tasas no va a ser hasta que la ciudad esté limpia, esa reducción del IBI se va a mantener en el tiempo.

¿Qué criterio usarán para decir que la ciudad está limpia?

Cuando nos pongan de modelo. Los ciudadanos de Ibiza eran conscientes de que la ciudad no estaba limpia. No había un criterio técnico, pero sabía que la ciudad no estaba presentable. No es el modelo de ciudad que quiero. Ha habido mejoras en el servicio de limpieza, pero la ciudad no está limpia. Tenemos mucho trabajo por delante. Para comprobar si la ciudad está limpia hay criterios técnicos y tenemos una auditoría externa que nos da información. La empresa puede optar basándose en unos criterios técnicos a más partida presupuestaria y más dotación si cumple con los objetivos de calidad marcados, que a día de hoy no se cumplen. A nivel técnico tendremos la información, se van a establecer mecanismos y, sobre todo, tendremos la consideración de nuestros vecinos.

Tras la aprobación definitiva del PGOU esta semana dijo que ahora hay que explicar qué supone. Deme algunas pinceladas.

Lo primero, decir que pasamos del ordenamiento del año 1987 al de 2014, no al 2023. No es el PGOU que nosotros hubiéramos desarrollado, pero da una certeza en el ámbito jurídico urbanístico. Por responsabilidad hemos trabajado por mantener esa estabilidad que la ciudad de Ibiza necesitaba. Tenemos ahora la previsión de un desarrollo sostenible, pero con cuestiones que nos afectan: viene condicionado en el primer cuatrienio a la puesta en marcha de la depuradora, que es necesaria; y en el segundo cuatrienio viene condicionada a una reducción del consumo de agua de un 15%. Por tanto tenemos mucho trabajo por delante, hay que diseñar un crecimiento con menor consumo. A partir de aquí entramos en un escenario de análisis de lo que contempla el plan. Desde hace semanas estamos contactando con muchos particulares, afectados o no por el nuevo PGOU, para explicarles cuál es su situación en determinadas Unidades de Actuación (UA) que quedan en suspenso, otras en las que no se esperaba lo que dice el plan y poder aclarar y definir esas cuestiones.

¿Van a hacer alguna modificación puntual frente a esas cuestiones que dice?

No, primero tenemos que evaluar todos los aspectos del plan nuevo, a partir de ahí analizarlo. No vamos a hacer trajes a medida para cada planteamiento que tenemos.

¿Hablamos por ejemplo de Cas Mut?

El concejal de Urbanismo, Juan Flores, ha tenido una reunión con los propietarios y la suspensión no es una cuestión que podamos solucionar nosotros. Es una cuestión más amplia, hay otra unidad de desarrollo junto a Cas Mut que quizás se pueda urbanizar, pero es una cuestión técnica que vendrá marcada por la disposición de los propietarios.

Y ¿hay comprensión respecto a esta suspensión y la norma aprobada? Los propietarios exigían compensaciones.

Tienen derecho a hacerlo, insisto en que no es el PGOU que hubiéramos desarrollado, pero por responsabilidad se tenía que aprobar. La ciudadanía no entendería volver diez años atrás para iniciar los trámites, ya no sólo por la tramitación administrativa, sino por los costes. Se han destinado muchos recursos y personal en este PGOU.

¿Cómo deja el PGOU la creación de medio millar de VPO en Ca n’Escandell? ¿Se puede iniciar?

Desde el Govern esperan el plan urbanístico de la zona para poder remitirlo al Ministerio. Se puede trabajar, pero nos explican que no se darán finales de obra hasta que esté en marcha la depuradora. Hay que tener la depuradora en funcionamiento antes que cualquier otra nueva edificación que se pueda empezar a construir en este tiempo. Así que sí, se puede empezar.

En la anterior legislatura el PP dijo que iba a demandar al Ayuntamiento por las VPO de Santa Margalida, pero finalmente el proyecto sigue, ¿han cambiado de idea?

El proyecto está licitado y adjudicado, no teníamos más margen de maniobra.

¿Veremos nuevos proyectos de VPO esta legislatura?

Tenemos presentes las posibilidades que hay. A nivel interno del PP hay comisiones internas y tenemos la información para poder trabajar. El decreto de emergencia habitacional del Govern, cuando esté aprobado, nos va a posibilitar desarrollar la actualización de las políticas de vivienda. Sabemos en qué lugares se puede desarrollar vivienda pública en régimen de alquiler y de precio tasado y nuestro objetivo es trabajar en ello.

Quizás la zona que más vecinos ha perdido en las últimas décadas es la de la Marina, sa Penya y el puerto, ¿tienen algún plan para recuperar vecinos en esta zona?

Cuando hablamos de estos barrios, hablamos de nuestro patrimonio y nuestra seña de identidad que hay que recuperar. Que la gente que allí vive, los que la visitan y los ciudadanos de toda la ciudad estén orgullosos de tener esos barrios de referencia. A día de hoy no es así. Tenemos claro el modelo que queremos para la primera línea del puerto y lo que queremos para sa Penya. Estamos adoptando medidas legales para que eso suceda. Contábamos con tres locales comerciales en sa Penya a los que estamos cambiando el uso para posibilitar que sean vivienda. Vamos a remodelar tres viviendas más para posibilitar que más gente viva en sa Penya. Ahora hay unas viviendas destinadas a policías nacionales que queremos ampliar. Nuestro objetivo que sa Penya sea el Albaicín de la ciudad de Ibiza. Yo lo he visitado mucho este verano con mi familia y es sorprendente la cantidad de turistas que recorren sus calles. Se cuentan muchas cosas que no suceden y la gente que vive allí recibe con cariño y respeto a los que pasean por sus calles. Es más el estigma que existe en el barrio que lo que sucede.

¿Y para la Marina?

La Marina tiene que ser un museo. A corto plazo se van a ver planteamientos que vamos a desarrollar sobre este barrio que son primordiales. Toda la ciudad tiene que ver un reflejo en la Marina de lo que quieren para su propio barrio.

¿Cuándo entrará en servicio la caseta de Policía Local del barrio de la Marina?

Lo ha hecho esta semana. Ya hay turnos específicos. Tenemos claro que vamos a poner dos unidades de policía de proximidad en la zona de la Marina. En la programación que nos encontramos, el policía de proximidad del barrio en los meses de verano estaba de vacaciones. Eso no sucederá el año que viene. El retén de la policía local de sa Penya (en la calle Floridablanca) se traslada a la plaza Sota Vila y la vivienda que acogía el retén será una vivienda que remodelemos para dotar de más vida al barrio y que alguien pueda vivir en sa Penya.

Tomó las riendas de la Policía Local como un «compromiso personal», ¿cómo está el departamento?

La Policía Local está desmotivada, con falta de medios, de recursos y de una gestión óptima para el uso de esos recursos. Pero ya han cambiado cosas. El feedback que me llega es que se ve más presencia policial en la calle ahora. Contamos con la misma plantilla. El 29 de mayo se jubiló un policía y durante el verano otro, dos efectivos menos, pero ha vuelto un policía local que estaba en comisión de servicio. Estamos optimizando los medios humanos y materiales para que haya una policía más cercana y más amable. Queremos completar la plantilla con sus 122 efectivos y el objetivo es llegar a los 150. Eso será una realidad. Además, en el proyecto de presupuestos se van a ver los cambios que planteamos en nuestro modelo de plantilla de policía para esta ciudad.