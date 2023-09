El alcalde de Ibiza renuncia a eliminar el pago de la tasa de basura y prevé incluso una subida

Una de las promesas electorales estrella del nuevo gobierno municipal del PP del municipio de Ibiza se cae en apenas tres meses. No sólo no se derogará la tasa de basura mientras la ciudad no esté limpia, tal como prometió el alcalde, Rafael Triguero, sino que se prevé ya su subida porque, según la primera teniente de alcalde, Gema Marí, «hay normativa europea que obliga» a ello. Se refiere a que ahora hay un concepto nuevo que tributa: «la cantidad de residuos que se generan».

Esta actualización de la tasa de basura de debe acometer en «un corto período de tiempo», según indican fuentes municipales. Además, Gema Marí puntualiza que la cuantía de esta tasa es «muy baja en comparación con la de los otros ayuntamientos.

Precisamente, este es uno de los argumentos que esgrime el gobierno del PP para incumplir su compromiso electoral. «Sería complicado que los ciudadanos entendieran que ahora se aplica una reducción y, luego, de repente, una subida, con la aplicación del concepto de generación de residuos», explica la primera teniente de alcalde y responsable del área de Hacienda de Vila.

Ahora no se puede hacer

Marí señala que, «desde el minuto cero», ha trabajado para dar cumplimiento al compromiso electoral este mismo año. «He luchado por ello», afirma, para indicar acto seguido que no se puede hacer. Primero, según dice, porque la ordenanza no tiene «eficacia retroactiva» y, por tanto, era «imposible no cobrar los recibos de este año». «Es lo que pretendíamos», subraya.

Aparte, la primera teniente de alcalde indica ahora, después de las elecciones, que la tasa de basura «engloba dos conceptos: el de recogida de la basura [65% del total] y su eliminación o tratamiento [35%]. «Estos servicios no están relacionados directamente con el concepto de limpieza. Es verdad que dijimos que no cobraríamos la tasa mientras la ciudad no estuviera limpia, pero, como no se tributa el concepto de limpieza, no era lo más adecuado [su exoneración]», justifica Marí.

Hay que tener en cuenta que el Consell de Ibiza subvenciona a los ayuntamientos el pago del canon del vertedero (por el sobrecoste tras la puesta en marcha de la planta de triaje), pero el equipo de gobierno de Vila ha descartado aplicar la misma fórmula, la de la bonificación, para cumplir su promesa electoral. Al día siguiente de las elecciones, al ser preguntado, en una entrevista con este diario, sobre si era administrativamente viable derogar la tasa de basura, el alcalde respondió: «No es algo que sea novedoso, muchas ciudades no cobran esta tasa».

Ante «la imposibilidad» ahora de exonerar el pago de la tasa de basura, el gobierno municipal del PP trabaja, como «alternativa», en la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El objetivo es que se haga efectivo a partir del 1 de enero y que la rebaja cubra «prácticamente» los ingresos previstos por la tasa de basura. Si no se alcanza dicha cuantía, el equipo de gobierno se planteará, «más adelante, según la evolución recaudatoria, otras rebajas fiscales, según explica Marí.

Reducción del IBI ya prometida

El Ayuntamiento pretende rebajar el tipo de gravamen del IBI del 0,73% actual al 0,71% y, además, aplicará una rebaja del 3%, con un máximo de 30 euros, a los ciudadanos que domicilien a través de una entidad bancaria el pago de este impuesto. En total, el Consistorio calcula que la rebaja del IBI supondrá un ahorro para los ciudadanos de un mínimo de 772.540 euros. Esta cifra no recoge todavía la rebaja (máxima de 30 euros) de todos aquellos ciudadanos que aún no tengan domiciliado el pago del impuesto y decidan hacerlo de cara al próximo ejercicio.

En todo caso, el Consistorio prevé la rebaja del IBI para compensar el incumplimiento de la derogación de la tasa de basura, cuando el propio alcalde, Rafael Triguero había anunciado ambas medidas. «Vamos a tocar el IBI», dijo el alcalde al ser preguntado sobre hasta dónde iba a llegar la rebaja de impuestos y tasas prometida en campaña.