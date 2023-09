El sindicato CCOO ha alertado de la "dramática" situación que vive la oficina de Tráfico en Ibiza, en la que "la DGT es incapaz de atajar el grave problema de falta de personal que arrastra la oficina desde hace ya tiempo, y que colapsa el servicio público que se ofrece a la ciudadanía a este respecto en la isla", señala en una nota, ern la que destaca que el 80% de las plazas están sin ocupar.

Esta situación ha llevado a que la oficina de Ibiza, ya desde el pasado 1 de junio, sólo esté abriendo al público los lunes y los miércoles, y en horario de 9 a 14 horas, indica el sindicato.

“El número de puestos vacantes en funciones de atención a la ciudadanía está alcanzando cotas de desocupación tan altas que algunas oficinas ya se han visto forzadas a derivar sus trámites a Jefaturas de otras provincias.”, señala Fernando García Castro, secretario general de la FSC-CCOO en el Ministerio del Interior. En el caso concreto de Ibiza, los trámites se derivan a la oficina de Burgos.

La carga de trabajo respecto a la atención al público de toda la oficina, continúa el sindicato, recae tan sólo en tres funcionarios, operadores de información. El Plan de Choque puesto en marcha por el Ministerio del Interior para la incorporación de personal interino de cara a paliar la falta de personal de la DGT en todo el territorio nacional, destinaba tan sólo un funcionario interino por acumulación de tareas para la oficina ibicenca, algo totalmente insuficiente para corregir este delicado escenario. “Ni siquiera ese funcionario interino ha llegado a incorporarse debido a la falta de bolsa para Ibiza. Las peculiaridades económicas que se dan en la isla, hacen que los 1.000-1.200 euros que perciben los operadores de información de la DGT sean insuficientes y un impedimento para que los trabajadores y trabajadoras elijan Ibiza como destino”, destaca García Castro.

Situaciones de acoso

“La realidad de la oficina de Ibiza está deteriorándose hasta el punto en que se han producido situaciones de acoso al personal examinador de la unidad”, lamenta el secretario general de la FSC-CCOO en el Ministerio del Interior. "Desde el sindicato exigimos a la DGT que se activen los protocolos de seguridad a estos efectos y que se proteja al conjunto de los trabajadores y de trabajadoras que están al frente de la oficina haciendo frente a su día a día", continúa.

"Desde CCOO advertimos de que esta situación no se resolverá mientras que desde la Administración no se atienda a las necesidades económicas de la plantilla destinada en ciudades en las que las retribuciones de los empleados públicos y de las empleadas públicas no alcanzan para vivir"

Por último, el sindicato amplía el foco sobre lo que ocurre en las oficinas de la DGT a nivel nacional. Existe "un problema de tal magnitud hasta el punto de que en el 40% de las provincias las oficinas de atención al público de las Jefaturas de Tráfico tienen que hacer frente diariamente a la demanda ciudadana con más del 50% de los puestos de su plantilla sin ocupar. Este delicado escenario se agrava en territorios y oficinas como las de Madrid, Soria, Navarra, Alcorcón, Ceuta, Guipúzcoa, Lugo, Toledo o Girona en las que se sitúa por encima del 70%, llegando a superar el 80% en Ibiza o los Servicios Centrales de Madrid".

“La falta de personal en puestos de atención directa al público supone que casi el 70% de personas que trata de obtener cita previa no lo consiga, cifra que aumenta hasta el 75% en algunas provincias y que asciende al 91% cuando se trata del trámite de canje de licencia, según datos proporcionados por el propio organismo.”, señala García Castro.