Alumnos de autoescuelas buscan examinarse fuera debido a la suspensión de pruebas en Ibiza

Las autoescuelas de Ibiza atraviesan un momento muy complicado con motivo de la suspensión de las pruebas teóricas (se cancelaron tanto las de la semana pasada como las de la presente) y de muchos exámenes de la parte práctica, lo que, según explican las escuelas consultadas por este diario, está empujando a que parte de los alumnos opten por pedir cita fuera de la isla. Y es que algunos durante el curso académico viven fuera de Ibiza y aprovechan los meses de verano para sacarse el carnet de conducir. En algunos casos se encuentran con que cuando se les suspende el examen ya han comprado el billete de vuelta a la isla para someterse a la prueba, o incluso ya han llegado a Ibiza. «¿Y quién se hace cargo de estos viajes? Es increíble lo que está pasando. Madrid no hace nada», se pregunta el responsable de una autoescuela que prefiere no dar su nombre. Explica que esta semana han comenzado también a suspenderse exámenes prácticos.

Dos examinadores

Por un lado, está la eterna demanda de que haya más examinadores en la isla. Las autoescuelas explican que actualmente sólo hay uno examinando, ya que otro examinador trabaja dentro de la oficina de la DGT de Ibiza, donde hay una gran falta de personal (al menos hasta la semana pasada sólo había cuatro trabajadores de una plantilla de 15), y hay un tercer examinador que se encuentra de baja por motivos de salud. En cuanto a la suspensión de los exámenes teóricos, Tráfico explica que se debe a una avería en una persiana metálica del espacio donde se tienen que llevar a cabo estas pruebas.

«Y de esas teóricas anuladas no tenemos nueva información. El proceso por el cual las solicitamos también ha sido paralizado. Tenemos alumnos pendientes de cita de prueba teórica sin respuesta desde hace aproximadamente 15 días», explicaba este miércoles por la mañana Inma, directora de la Autoescuela Xarc en Santa Eulària.

De hecho, cuenta que hay alumnos que ya le han comunicado que iban a sacarse la teórica en la península. «El problema de la circulación es un poco general, aunque muy acusado aquí en la isla. Pero sí que es verdad que las pruebas teóricas van más rápidas en otros sitios. Salvo el colapso que hemos tenido ahora en Ibiza debido a una puerta, con estos exámenes no solemos tener problemas nunca», añade Inma. Así, explica que a algunos «no les cuesta nada pedir información, irse a otro sitio a examinarse y volver, aunque no sea gente que se marche fuera a estudiar». Porque a algunas personas se lo piden en un puesto de trabajo.

A la pregunta de cuánto tiempo pasa desde que uno pide examinarse del práctico hasta que le dan cita, Inma responde: «Me sabe mal, pero no te lo puedo decir, porque siempre estamos pendientes de unas fechas, luego nos anulan, nos cambian, y siempre por ‘causas sobrevenidas’... Tengo la impotencia de no poder contestar, aunque más o menos suelen tardar més y medio». Y a veces, llegado el momento, se cancela el examen, como ocurrió ayer.

14 cancelaciones

El director de la Autoescuela Residencial, Fernando López, explicaba ayer por la tarde que a las 13.23 horas le cancelaron siete exámenes de moto (que se llevan a cabo en pista) y siete de coche previstos para hoy, «con ni siquiera 24 horas de antelación». Así, hoy ningún alumno de esta autoescuela podrá examinarse. Otras dos autoescuelas también trasladaron a este diario que les habían cancelado, de ayer para hoy, pruebas de pista. Además, López cuenta que en un principio su autoescuela quería llevar a examen hasta 38 personas hoy. Finalmente no lo hará ninguna.

Con todo, ahora hay un atasco importante. Las autoescuelas no presentan cada semana a examen práctico a todos los alumnos que quieran, ya que lo que les otorga Tráfico son minutos: «Por ejemplo, 30 minutos equivalen a un examen de permiso B, que es el de coche. Así que si me dan 150 minutos puedo llevar a cinco, cuando yo quería presentar 15, así que en ese caso tengo que pasar 10 a la siguiente convocatoria. Así que siempre se arrastra, aparte de que evidentemente no todos te aprueban a la primera», añade Inma.

Ayer se suspendieron exámenes prácticos de pista y del permiso de conducción B, tal y como confirmaron hasta tres autoescuelas

El propietario-director de la Autoescuela del Mar, Sergio Cobos, confirmó que ayer al mediodía se anularon exámenes de pista, aunque por la mañana, en conversación con este diario, ya explicaba que se habían cancelado pruebas prácticas: «Han cancelado exámenes prácticos a todas las autoescuelas, porque los examinadores que hay en Ibiza son los mismos para todos y en cuanto un examinador se da de baja o se le acaba el contrato y se marcha, cancelan exámenes a todos».

También confirma que hay algunos casos de alumnos que finalmente se sacarán el carnet fuera de la isla, tanto del teórico como del práctico. «Este año la gente ve cómo está la situación y, a lo mejor, si ha aprobado la teórica, se lleva el expediente y se examina del práctico en Valencia, cuando en otros años los alumnos volvían al siguiente verano para hacer las prácticas aquí. No son muchos, pero algunos han decidido tomar esa vía, porque igual estudian en la península y lo deciden así», relata. El martes Cobos entregó los expedientes de dos chicas a quienes se les había cancelado el examen teórico que tendría que haberse producido ese mismo día. «A los padres se les explicó lo que pasaba y lo entendían, pero por otro lado estaban enfadados», agrega.

También hay alumnos que cancelan clases prácticas y todo esto afecta también a la propia situación económica de las autoescuelas.

Desde la DGT aseguran que «está previsto que se desplacen en apoyo de la Oficina Local examinadores desde Palma a Ibiza entre el 28 de septiembre y el 9 de noviembre, lo que equivale a un mínimo de 18 examinadores que realizarán un mínimo equivalente a 216 exámenes de circulación». Ayer por la mañana a ninguna de las autoescuelas entrevistadas por este diario le había llegado esta información por parte de Tráfico, y alguna escuela explicó que era una opción que se estaba estudiando, pero que no estaba confirmada. Según afirman otras autoescuelas de Ibiza, «en Palma no hay tantos examinadores».