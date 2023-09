Autoescuelas de Ibiza: «La situación es desesperante»

«Desesperante». Es como califica la situación de la delegación en las Pitiusas de la Dirección General de Tráfico (DGT) Tania, administrativa de la autoescuela Xarc en Santa Eulària. Una sensación generalizada en todas las autoescuelas de la isla consultadas, que ven cómo tienen que dar la cara ante sus alumnos por una situación de la que no son culpables: en las oficinas de Tráfico de Ibiza falta personal, todo se retrasa y eso no sólo provoca una pérdida de tiempo, sino también de dinero a mucha gente. El contacto con esta administración se realiza ahora mismo por correo electrónico y, con suerte, la respuesta llega en días o incluso semanas.

Con una plantilla bajo mínimos, cualquier baja supone la cancelación de exámenes. «Tenemos a un alumno que debía examinarse hoy (por ayer), vino el día antes por la tarde para hacer una última clase práctica y se ha perdido clases de la universidad y ahora resulta que en menos de 24 horas nos han avisado de que se anulan las citaciones», explica Tania.

El motivo de la cancelación del examen: «Por causas sobrevenidas». La administrativa de la autoescuela Pitiusas, Jesica, enseña el correo con la cancelación del examen en pista en la pantalla de su ordenador. «Es un mensaje como diciéndonos que no es su problema», critica. Desde la DGT confirmaron que esta cancelación fue por la crisis de ansiedad de la persona que tenía que examinar y por la falta de personal que pudiera sustituirla.

Gestiones eternas

El problema de la falta de personal, salvo por las bajas sobrevenidas, no está suponiendo un problema de retrasos en los exámenes, como sí ocurrió en su momento.

La situación se ha complicado es en todos aquellos trámites que requieren una gestión. En el caso de Jesica, la falta de administrativos tiene un impacto importante. La autoescuela tramita la recuperación de los puntos del carné y la falta de atención presencial está suponiendo importantes retrasos.

«Antiguamente, los interesados en recuperar los puntos realizaban el curso, nosotros les dábamos el certificado y ellos se iban a tráfico a tramitar el examen. Ahora ya no les atienden y, o lo hacemos nosotros, o lo tienen que hacer por registro digital. Claro, cuando son personas mayores no saben cómo hacerlo y lo acabamos gestionando nosotros», explica. Sobre el escritorio tiene once solicitudes de examen para las que no recibe respuesta, cuando antes le daban cita «en el mismo día». En algunos casos son personas que se han quedado sin el carné de conducir, con el perjuicio que ello conlleva para aquellos que necesitaban el vehículo para trabajar.

También Sergio Cobos, director de la Autoescuela del Mar, considera que «el principal problema es la lentitud con la que se tramita todo». Indica que se les obliga a enviar correos electrónicos que tardan semanas en recibir respuesta.

Dar la cara

Justo mientras se realiza esta consulta, en la autoescuela Xarc les informan de que les cancelan todas las citaciones que tenían dentro de dos semanas. «Tenemos gente que viene expresamente desde fuera a presentarse a exámenes y ya no puede cancelar su billete de avión», lamentan.

Una situación de la que no tienen culpa, pero son «los que se comen el marrón», se queja.