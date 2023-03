Retrasos y problemas en la inscripción a las pruebas de conducir por las vacantes en la Oficina de Tráfico de Ibiza

La aguda carencia de personal que padece la Oficina Local de Tráfico de Ibiza (actualmente solo tiene cubierto el 40% de su plantilla) está afectando en mayor o menor medida a las autoescuelas de la isla y a los alumnos que aspiran a conseguir un permiso de conducción.

El enfado es monumental en la autoescuela Residencial. Su director, Fernando López, se declara «preocupado» ante la situación que afrontan desde hace no mucho. La marcha hace una semana de una examinadora que también tramitaba datos desde la oficina se ha traducido en una fuente de problemas para inscribir a los clientes de la autoescuela a los exámenes de conducir, denuncia López.

Con la pandemia, se introdujo la digitalización de los trámites de inscripción a través de un registro informático. Un programa que, según lamenta López, «está en pañales» y «todos los días» pone trabas a los datos que se registran para la inscripción de los alumnos, se queja. Muchas veces, ocurre no tanto por fallos en la inscripción, como por «errores groseros» del programa, que tira atrás las solicitudes de personas con la documentación en vigor. Previamente a esta salida, los fallos del sistema se subsanaban «de oficio» desde la Oficina de Tráfico «en cinco minutos». Ahora, en su atoescuela se encuentran ante la tesitura de solventarlos ellos sin ninguna ayuda, denuncia.

A esto se añade, explica, que actualmente solo se convocan pruebas una vez a la semana (los martes), mientras que antes se celebraban tanto los martes como los miércoles. Hay que esperar más tiempo, en otras palabras. Es, lógicamente, una situación que también sufren los alumnos, que presionan a las autoescuelas, indica López. «Nos encontramos con que en esta isla la movilidad es algo indispensable», reflexiona.

«La gente lo entiende muy poco», cuenta una responsable de la autoescuela San Antonio sobre los demoras en los exámenes y los trámites de Tráfico que gestionan las autoescuelas. «Es complicado hacerles entender que no depende de nosotros», señala esta trabajadora, para quien la Administración se desentiende de sus funciones y descarga su responsabilidad en las autoescuelas, valora. Indica que no les ha dado tiempo de padecer los efectos de la última ausencia en la Oficina de Tráfico, si bien ahora se tarda más en asignar las fechas de los exámenes. Pone de relieve que los problemas vienen de antes, y además de los retrasos para las pruebas de conducción -una cuestión extensible a otras partes de España-, apunta a las demoras en otras gestiones que, afirma, no atiende la administración de Tráfico en Ibiza, como es el caso de los canjes de carné de ciudadanos extranjeros.

Se trata de una coyuntura que también recae sobe las escuelas, porque la homologación de documentos de circulación extranjeros puede ser necesaria como requisito previo a la obtención por el usuario de nuevos permisos de conducción relativos a otros vehículos. En la isla, directamente «no les dan cita. Tienen que ir a la Península», asegura.

Esperas para examinarse

En cuanto a las esperas de cara a examinarse, señala que estas no son tan elevadas como en las grandes ciudades por una mera cuestión de volumen, a pesar de lo cual la falta de personal se traducirá en un verano de «colapso», vaticina, y lamenta los encajes que se llevan a cabo para encarar la situación, con profesionales desarrollando funciones ajenas a su cargo. «Meten a examinadores en la oficina», critica.

Con este panorama, añade que las administraciones desplazan la presión a las autoescuelas. La digitalización del servicio ha conllevado este efecto -que ahora se combina con la marcha de una figura crucial en la oficina-, explica, y el mismo resultado obtienen con el nuevo sistema de asignación de plazas en los exámenes. Antes, detalla, solo remitían los listados de aspirantes y agendar las pruebas no corría a cargo de ellos, mientras que ahora se distribuyen «minutos» a las autoescuelas. En la práctica es, sencillamente, un reparto de cupos de plazas por el que las escuelas gestionan las inscripciones de los aspirantes a los siguientes exámenes señalados, en función de la cantidad límite de personas que puedan apuntar a cada prueba, cuenta.

Por su parte, Jessica Castro, administrativa en la autoescuela Pitiusas, apunta que no han notado «un gran cambio» en la última semana tras la ausencia de la funcionaria. Señala que consiguen sacar adelante las inscripciones de alumnos a las pruebas semanales. En cambio, sí destaca la dificultad de realizar ciertos trámites y concertar citas previas con Tráfico. «Conseguir citas previas o hacer el canje de permiso cuesta mucho», expresa.

«Es cierto que hay un problema de falta de personal», admiten a este diario desde la secretaría de la Dirección General de Tráfico, para añadir que «desde los servicios centrales del organismo se ha trabajado en un plan de choque, que esperamos pueda salir adelante». «Seguimos trabajando para ir reforzando la Oficina Local por todos los medios que están a nuestro alcance», apostillan.

Desde la DGT declaran que no ha habido candidatos interesados en ocupar las plazas «por la vía propuesta en el ámbito administrativo, como interinos». También precisan que «en otras ocasiones se ha conseguido que ocupen las plazas, pero por motivos de nivel de vida y dificultad de alojamiento han optado a otros puestos donde no tuvieran estos inconvenientes». Encomiendan a los ibicencos a dirigirse a las direcciones de correo oltibiza@dgt.es y jptib@dgt.es, indicando en asunto ‘Ibiza’, direcciones desde las que «se dará una solución adecuada a cualquier cuestión que no haya sido posible resolver en la Oficina Local».