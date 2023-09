Vila proyecta triplicar las multas del taxi, pero el sector pide que se aplique en toda la isla

El nuevo gobierno municipal de Ibiza, del PP, proyecta modificar el nuevo reglamento del taxi, aprobado inicialmente un mes antes de las pasadas elecciones locales de mayo, y triplicar la cuantía de las sanciones previstas. También plantea eliminar el control horario a través de un sistema electrónico que el anterior gobierno había previsto obligando a los taxistas a incorporar un dispositivo para que cada conductor se identifique, al inicio y al final de su jornada, mediante el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. En todo caso, el Consistorio quiere que haya alguna medida para evitar jornadas maratonianas sin descanso, pero sin especificar por ahora de qué manera.

Estos son algunos de los cambios que el concejal de Transporte Público, Rubén Sousa, ha trasladado en los últimos días en las reuniones que ha mantenido, por separado, con todas las asociaciones de taxistas de la isla. El pasado jueves, el edil se reunió con el representante de la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza, que es la mayoritaria; la Federación Insular del Taxi de la isla de Ibiza (Fitie), en la que se aglutinan casi todos lo colectivos del sector de la isla, y la Federación Balears de Transportes adscrita a la CAEB.

El motivo de la reunión era abordar la modificación del reglamento y el nuevo plan de licencias estacionales, pero los representantes de la asociación mayoritaria y la federación insular advirtieron al concejal de que hay que «cambiar el chip» y que, a partir de ahora, se debería consensuar cualquier cambio normativo del sector con el resto de los ayuntamientos. De hecho, la prioridad es que el Consell y los ayuntamientos acuerden la creación de un área de prestación conjunta con una regulación homogénea.

Así, el presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza, Alejandro Cardell, no pone reparo alguno a que se aumente la cuantía de las sanciones, pero siempre y cuando se consensúe con el resto de los ayuntamientos. «Si se triplican las sanciones que sea a todos», resalta Cardell, en referencia a que todos los taxis de la isla, no solo los de Vila, operan en este municipio. «Si alguien actúa mal, debe tener consecuencias. No se trata de recaudar ni molestar a nadie, sino que la gente entienda que las cosas se tienen que hacer bien», indica, aunque puntualiza que debe haber las mismas reglas para todos los taxistas, «no sólo los de Vila».

Cardell reconoce que, en la reunión del jueves, se evidenciaron las diferencias de criterio sobre el futuro del taxi: mientras al Ayuntamiento le urge modificar el reglamento aprobado inicialmente el pasado mes de abril, los taxistas quieren que no se actúe unilateralmente y que cualquier cambio se acuerde conjuntamente con el resto de ayuntamientos para que todos los taxistas funcionen con las mismas condiciones. «Pedimos que vayan todos de la mano. Este es el camino a seguir, y aquí es donde hubo la controversia. El Ayuntamiento tiene prisa en sacar adelante su nuevo reglamento, pero, como todos los ayuntamientos están gobernados por el mismo partido [el PP], lo que tienen que hacer es trabajar en la misma dirección», resaltó Cardell.

«No hay nada cerrado»

Por su parte, una portavoz del Ayuntamiento explica que de momento «no hay nada cerrado» sobre los cambios que se introducirán en el reglamento del taxi. Las mismas fuentes apuntan que se evalúan «diversas opciones» y que «se consensuarán con el sector, otros ayuntamientos, el Consell de Ibiza y el Govern, como se acordó en una reunión con representantes de todas las instituciones».

Los taxistas de la isla se han puesto de acuerdo en la necesidad de que se apruebe y regule un área de prestación conjunta insular y, según el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, es un paso adelante importante. Todas las partes están a la espera de que el Govern balear apruebe un decreto para facilitar la transición de la gestión municipal a la insular del taxi con la creación de entes supramunicipales. «El gran problema es que no va a la velocidad que nos gustaría», lamenta Cardell.

Por ahora, sólo el Ayuntamiento de Santa Eulària se ha pronunciado sobre la propuesta de crear y regular un área de prestación conjunta, la vía que los taxistas creen imprescindible para poner coto al desembarco de plataformas como Uber o Cabify (toda la isla tendría la condición de urbano y se precisaría de una autorización para operar). De entrada Santa Eulària ve «bien» la idea, pero agrega que «no se puede tratar a la ligera» y, por tanto, se tendría que elaborar «un estudio profundo de sus implicaciones», en referencia a la pérdida de competencias municipales.