Chutes en vena para curar las resacas de los ricos en Ibiza

Ni zumos de tomate o de naranjas ni aspirinas. Los ricos se recuperan de sus cogorzas con «infusiones intravenosas repletas de vitaminas». Es una solución más cara, muchísimo más, que un bloody mary, pero es la última moda en Ibiza. Tras pagar de 5.000 a 100.000 euros por una botella de champagne en una noche loca en una discoteca ibicenca, ¿qué más les da gastarse entre 300 y 1.000 euros por un chute hipervitaminado para recuperarse de la resaca en un santiamén y volver a la carga?

‘Las curas para la resaca están a una llamada de distancia’. Es uno de los ladillos del reportaje publicado en Bloomberg por Brandon Presser bajo el título ‘Las 12 cosas salvajes que aprendí como concierge de la vida nocturna de Ibiza’, donde repasa las consabidas excentricidades parejas al turismo de lujo en la isla e incluye la novedad de las «infusiones intravenosas repletas de vitaminas» que los concierges (que son como conseguidores, bien para esto o para una mesa en un privé) aconsejan a sus clientes para recuperarse instantáneamente de sus dolores de cabeza.

Diez grupos al día

Presser habla con el fundador de una de estas empresas que trabajan en la isla: «Formamos unos 10 grupos al día durante la temporada alta, es decir, de 30 a 40 personas», le cuenta el responsable del servicio móvil de terapia intravenosa, que ofrece sus servicios tanto en jets como en yates privados, villas «o incluso entre bastidores en medio de un set de dj». Sobre todo «por las mañanas, tras salir de fiesta».

Este diario intentó ponerse en contacto con esa empresa llamando al teléfono que aparece en su página web. La respuesta llegó a través de whatsapp: ese número no pertenece a la empresa que figura en la web, sino a otra que cuenta con esos mismos servicios de hidratación por goteo en otras zonas de España (Madrid, Barcelona y Tenerife) salvo, afirma, en Ibiza. «Debe ser un error», alega.

«Proveedor «médico móvil»

Se hacen llamar «proveedores médicos móviles» y dicen contar con «enfermeros registrados» que están «capacitados y autorizados» y tienen «una amplia experiencia trabajando tanto en urgencias como en UCI».

Sí pudo contactar esta redacción con otra empresa que dispone de esos mismos remedios antirresaca (pero más baratos: unos 100 euros menos para terapias similares) en una web, pero su titular asegura que «está inactiva» porque tuvieron problemas «para conseguir los permisos» este año, tanto para esa actividad como para «las sustancias» que emplean: «Tardaban en llegar las autorizaciones». Sus tratamientos durarían «entre 45 y 60 minutos», serían administrados «por enfermeras y médicos certificados» y los iban a ofrecer a «individuos, grupos y eventos». De haber logrado los permisos, habrían ofrecido «grandes descuentos» para grupos «de tres o más personas».

Enfermeros consultados recuerdan que esos «sueros mágicos» que administran deberían contar con las autorizaciones necesarias, además de «la prescripción médica y del diagnóstico» pertinente. De momento lo han puesto en conocimiento de un par de sindicatos de su sector, que han avanzado que lo investigarán. Numerosas empresas de servicios médicos a domicilio y concierges que operan en Ibiza lo incluyen en sus catálogos.

«Recupérese rápidamente, aumente la energía y mejore su bienestar con un servicio médico móvil o intravenoso móvil en Ibiza», reza el encabezado de una web dedicada a este servicio. Se trata de una «terapia intravenosa móvil en su casa, hotel u oficina» administrada por «enfermeras certificadas». Tienen una docena de terapias (en el caso de Ibiza, pues en otros lugares de Europa y Estados Unidos hay más), adecuadas a las necesidades por las que los clientes pagan de casi 300 euros hasta un millar. La más barata (300 euros) permite «rehidratarse y reponerse con líquidos intravenosos».

Por 100 más reponen «líquidos y vitaminas esenciales que producen energía», o tratamientos para la resaca que «resuelven náuseas, dolores de cabeza y combaten la fatiga». Por el mismo precio, otra terapia «fortalece la inmunidad», y por unos euros más, otra alivia «instantáneamente el malestar estomacal, las náuseas y la deshidratación».

Un cóctel de casi 400 euros

Otro de sus cócteles restaura «el equilibrio, alivia los síntomas de enfermedades crónicas y favorece el bienestar general» por casi 400 euros. «Mejore la resistencia, acorte la recuperación muscular y reabastezca el cuerpo», se explica en otra de las propuestas, que cuesta casi 500 euros. Otros chutes están indicados para «fortificar el cabello, la piel y las uñas», o para «recargar el sistema inmunológico con el refuerzos en dosis altas». Esta frase va acompañada de signos de admiración. Disponen, asimismo, de un tratamiento «antienvejecimiento» beneficioso, al parecer, «para la salud del cerebro y la claridad mental». Cuesta unos 800 euros. El más caro, 1.000 euros, consiste en dosis «altas» de determinada sustancia «junto con un refuerzo vitamínico para mejorar los efectos generales».

Proponen, además, «tratamientos de bienestar» para que los pacientes «se los autoadministren en su casa», así como tratamientos con péptidos, «inyecciones autoadministradas en el hogar que aportan una amplia variedad de beneficios antienvejecimiento». Además de en Ibiza, esta empresa está presente también en Madrid, Barcelona, Marbella y Tenerife, según figura en su web. Es el país donde más hay, además de México y Estados Unidos.

«¿Buscas recuperarte más rápido después de una noche de fiesta o alcanzar niveles óptimos de energía durante tu viaje a Ibiza? Nuestro médico de goteo de vitamina IV móvil de Ibiza le ayudará a retomar el rumbo con líquidos hidratantes de acción rápida, antioxidantes y vitaminas reponedoras, todo en la comodidad de su propio lugar». Así es como Ibiza Access oferta este servicio en su web. Una responsable de esta em presa de servicios de concierge explica que esos chutes intravenosos suelen ser solicitados por gente «que ha ido de fiesta y quiere recuperar energías».

El coste en su caso suele oscilar entre los 250 y los 300 euros, indica, y la mayoría lo pide «para recuperarse de la resaca». Esta empresa de concierge incluye ese servicio en su catálogo (además de alquiler de yates, jets privados, automóviles de alta gama, chefs particulares y seguridad privada), pero hace de intermediaria: «Nosotros enviamos al interesado un menú que lo prepara el doctor [disponible siete días a la semana] que se encarga de hacer estos tratamientos. Si le interesa al cliente, lo derivamos al médico, le conectamos con ese especialista».

«Cuando vienen a saco»

Su menú de ‘Vitamin IV Drip’ incluye once terapias diferentes, desde hidratación (fatiga y mejora de la piel), a rejuvenecimiento, ayuda inmunológica, chutes de B-12, B7 o vitamina C, antioxidantes, pérdida de peso y recuperación ‘post’ trabajo. El procedimiento dura entre 10 y 40 minutos y el paciente, afirma la empresa, no tarda en notar los efectos: «Obtenga resultados inmediatos con nuestros goteos vitamínicos de acción rápida», se explica en su web. «Yo —explica la portavoz— lo probé una vez porque tenía mucha carga de trabajo y estaba cansada. Noté enseguida el subidón de energía».

Ese doctor suele acudir a «villas, hoteles e incluso a barcos» para suministrar esas terápias tan demandadas. En ocasiones varias veces: «El mismo cliente en ocasiones repite». Puede ser uno solo, pero también parejas o grupos de amigos o una familia. Lo que esta responsable de concierge ha notado es que «se demanda mucho cuando hay openings, cuando vienen de fiesta más a saco». ¿Hora? «A mediodía suele ser lo habitual, cuando se despiertan»... con resacón.