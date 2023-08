La discoteca Pacha Ibiza disfrutó el jueves de una invitada muy especial. El dj Robin Schulz contó para su sesión Pure Pacha con una de las componentes del grupo británico de moda en los 90, las Spice Girls. Su presencia ya estaba anunciada en la cartelería promocional de la fiesta de la icónica discoteca de las cerezas para esta temporada con dos citas.

La artista invitada era Melanie C, la 'Spice Girl deportiva', que a sus 49 años de edad demostró un estupendo estado físico en una sesión en la que no paró de moverse y bailar con el público, con el que ya compartió otra sesión el pasado 8 de junio en el mismo lugar.

La británica ya ha pinchado en Café Mambo Ibiza este verano y en otros escenarios, mostrando su polifacética carrera musical.

No es ni mucho menos la primera vez que Melanie C visita la isla, su relación viene de más atrás. Incluso rodó un videoclip en lbiza para el tema 'I turn to you' (2000), donde se aprecian paisajes exteriores y el interior de una discoteca donde aparece una rubia 'spice girl deportiva'. Esta canción dance y pegadiza ocupó los primeros puestos de los rankings en el Reino Unido.

La artista y compositora británica ha editado ocho álbumes en solitario. Tiene el récord de mayor cantidad de sencillos números 1 en su país en lo que respecta a artistas femeninas debido a sus éxitos con las Spice Girls y sus trabajos como solista, a la par que la mismísima Madonna.

Recientemente publicó sus memorias, en las que habló de su relación con su amor platónico, Robbie Williams, exmiembro de Take That, que también ha pinchado en Ibiza, o su mala relación con Victoria Beckham, así como de los abusos sexuales que sufrió cuando comenzó con la banda de música que la catapultó a la fama mundial.