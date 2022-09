El cantante británico Robbie Williams desvela en una entrevista en el podcast 'Changes' de Annie Mac los detalles sobre su sesión de dj sorpresa en el restaurante 528 Garden de Ibiza, en las instalaciones donde antes se celebraba el Zoo Project en Sant Antoni.

El concierto tuvo lugar el 11 de agosto y el cartel anunciaba un 'invitado especial' secreto junto a Lufthaus, con quien colaboró recientemente en la pista de baile 'Sway'. En torno a las 22.30 horas apareció en el escenario Robbie Williams. Sin embargo, no salió según lo planeado, confesó Robbie a Annie Mac para su podcast, según recoge la revista Djmag.

Tanto es así que admitió que no tenía planes de volver a hacer un concierto así. Robbie le dijo a Annie Mac: "Aparecí en mi primer concierto de música electrónica de baile en Ibiza en un lugar llamado 528. Pensé que iba a ser uno más del público, pero en el escenario, solo pensé que iba a ser el Bez de este proyecto, deambular, vibrar, ya sabes".

"Lo que realmente sucedió cuando llegué al primer concierto fueron 2.000 personas frente al escenario y solo mirándome, casi sin moverse. Fue muy incómodo, muy incómodo", explicó el cantante.

Sin tener idea de qué hacer, dijo que luego comenzó a buscar en Google qué dicen los 'garage MC' (djs que pinchan y cantan a la vez) a mitad de la actuación para ayudarle a llenar el tiempo. Después de echar un vistazo, dijo que luego comenzó a gritar frases como "This one goes out to the ladies!" ("¡Este va para las damas!") o "Wait for the drop!" ( "¡Espera que viene el subidón!) en el micrófono varias veces.

"No podía creer lo incómodo que estaba", continuó. "Fue un shock, un shock. Yo estaba como, 'sí, sí, haré esto', luego te llevan a una habitación trasera y dicen: 'Aquí es donde pincharás'.

"Estoy como, ¿qué? ¡Esto es un guardarropa! Lo entiendo, no importa quién seas, aquí es donde comienzas. Pero si voy a hacer esto, necesito ser recompensado adecuadamente. Yo no voy a salir de casa por un par de meses para ir y hacer esto para que me cueste dinero".

Esta no es la primera incursión de Robbie Williams en el mundo de la música dance. En 2020 se publicó que quería abrir un nuevo club en Berlín que fuera "un poco como Berghain", un famoso club de electrónica berlinés.