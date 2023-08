El PSOE de Sant Antoni pide al concejal de Turismo, Miguel Tur, que dimita de todos sus cargos por "ponerse de perfil ante una de las temporadas turísticas con más descontrol que se recuerdan", según valoran los socialistas en una nota de prensa.

Desde el grupo político se suman a las declaraciones de la presidenta y portavoz de hoteleros, Ana Gordillo, que ayer mismo, tras la reunión celebrada en el Consistorio para tratar los problemas que sufre el municipio por el turismo de excesos, criticó la "poca implicación" del concejal de Turismo.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Lorenzo, manifiesta que ya durante la pasada legislatura se exigió la dimisión de Miguel Tur ante su "dudosa forma de actuar y de gestió del dinero público", valora. "Una mala gestión que él mismo reconoció. Estamos en una nueva legislatura donde vuelve a demostrarnos que no está a la altura de las responsabilidades que su cargo requiere. No solo se pone de perfil ante los problemas reales que el turismo de excesos deja en Sant Antoni si no que niega una realidad que es evidente", ha añadido.

Los socialistas han apelado, así, al alcalde del municipio, Marcos Serra, a que "reconsidere" si el concejal es la persona más adecuada para gestionar las políticas relacionadas con el cambio de modelo turístico que Sant Antoni necesita. Desde la formación, han considerado que si Tur no dimite, debería el alcalde "quien lo cese de inmediato".

"No podemos permitir que el concejal de turismo no demuestre un mínimo interés por lo que está ocurriendo en el municipio y no aborde junto con los sectores implicados, los retos que en materia de turismo y convivencia Sant Antoni requiere", terminan en el comunicado.

Reunión con la asociación hotelera

Por otro lado, Antonio Lorenzo valora el encuentro mantenido con la Asociación Hotelera de Sant Antoni y Bahía, pero lamenta que el Partido Popular excluya al principal partido de la oposición, quien además propuso hace pocas semanas la creación de un espacio de diálogo de similares características para abordar de manera conjunta los efectos del turismos de excesos y el nuevo rumbo que el turismo de Sant Antoni debe tomar.

Lorenzo ha manifestado su desconcierto ante las declaraciones de Serra. "No entendemos que hace apenas dos semanas nos dijera que todo estaba bien, que exageramos, que dejáramos de hablar mal de Sant Antoni y que ese espacio de diálogo social no era necesario y que ahora admita la necesidad de un cambio, presionado por los hoteleros de Sant Antoni quienes si demuestran su predisposición a dialogar y a abordar la problemática actual", ha valorado el concejal.

Para acabar, el PSOE de Sant Antoni ha criticado que el alcalde "se limite a echar balones fuera" y ha solicitado que desde el Consistorio, con la ayuda de las demás instituciones implicadas, "aplique el decreto de excesos, amplíe su zona de actuación y aborde problemáticas como las fiestas en barcos, la venta y el consumo de alcohol en la vía pública y el exceso de ruido que padecen los vecinos y vecinos de Sant Antoni".