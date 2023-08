Los hoteleros cargan contra el concejal de Turismo de Sant Antoni por su «poca implicación»

Ocho miembros de la junta de la Asociación Hotelera de Sant Antoni y Bahía asistieron ayer a una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Sant Antoni para tratar los problemas que sufre en este municipio durante la temporada turística. A la salida de la reunión, la presidenta y portavoz de los hoteleros, Ana Gordillo, se mostró satisfecha con la «predisposición» del alcalde, Marcos Serra, y de la concejala de Gobernación y primera teniente de alcalde, Neus Mateu. Sin embargo, cuando tocó hablar del papel del concejal de Turismo, Miguel Tur, las cosas cambiaron.

«Queremos destacar la poca implicación del concejal de Turismo, que no sé si es que no le preocupa el tema o qué, pero no ha intervenido en la reunión. Echamos de menos un poco de interés, ya que es nuestro concejal», declaró Gordillo a Diario de Ibiza, e insistió: «Parece que al concejal Miguel Tur no le preocupan las reclamaciones del sector, o por lo menos esa es la sensación que nos ha transmitido en la reunión».

La presidenta de los hoteleros portmanyins alabó a Marcos Serra y a Neus Mateu, así como a los representantes del Consell que asistieron al encuentro -Nacho Andrés y Sara Ramón- «quienes sí han mostrado una predisposición a buscar soluciones y a trabajar con el sector para paliar los problema que puedan surgir durante la temporada y de cara temporadas futuras». Una actitud proactiva que, a su juicio, contrasta de manera importante con la del concejal de Turismo: «Nos ha sorprendido la actitud de Miguel Tur porque no nos ha dicho nada. Con los otros ha habido feedback y con él no, cuando es nuestro concejal».

Control y seguridad

Respecto al contenido de la reunión, y pese al desencuentro con el concejal de Turismo, los hoteleros la calificaron de «muy productiva» y señalaron que «la echábamos en falta porque con los problemas que estamos viendo, es el momento de hablar sobre lo que pasa y cómo mejorar de cara a la próxima temporada», declaró Gordillo a la salida de la reunión.

Las peticiones de los hoteleros se basan en tres puntos fundamentales: hacer cumplir las ordenanzas, mejorar el orden público con un incremento de la presencia policial y controlar «los efectos colaterales que causan determinados establecimientos que no cumplen». Es decir, que haya una misma vara de medir y se castigue también los empresarios que realizan malas prácticas. Ana Gordillo se mostró positiva respecto al futuro: «Veo buena predisposición y aquí todos remamos en el mismo barco».

Por su parte, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, coincidió en calificar el encuentro como de «productivo» e informó de que reuniones de este tipo se repetirán en invierno. Serra adelantó algunas propuestas que se han puesto encima de la mesa para aplicarlas el año que viene: «Una idea es repartir un documento en los hoteles para dar a conocer a los clientes las ordenanzas municipales, sobre todo en el tema de beber por la calle o ir sin ropa, por la imagen que dan».

Serra insistió también en destacar el trabajo de su equipo de gobierno y aseguró que «el modelo turístico de Sant Antoni no se cambia ni en un año ni en dos, pero vamos en la buena dirección».

Gordillo explicó que el alcalde les anunció una reunión con el Govern para tratar la ley de turismo de excesos: «Es una ley que se hizo por y para Mallorca y que no contempla los problemas reales de aquí». Serra también se mostró crítico con la ley y señaló que el «hándicap» que sufre Sant Antoni es «que se mezclan los turistas, el ocio y los vecinos, lo que daña la convivencia y siempre hay gente con el móvil grabando».

Además de representantes del Ayuntamiento, la patronal y el Consell, a la reunión asistieron el comandante de la Guardia Civil de las Pitiusas, Juan Carlos González, y el oficial de la Policía Local de Sant Antoni, Tomás Monzó.

Un millón en ayudas para la reconversión de negocios

El Ayuntamiento de Sant Antoni destinará un millón de euros en ayudas para fomentar la reconversión de negocios en la Zona de Protección Acústica Especial del municipio, que incluye el área del West. Estas ayudas están enfocadas a reducir el número de pubs o bares musicales y ampliar la oferta comercial. También se está trabajando en otra línea de ayudas para el arreglo de fachadas. El Consistorio ha informado además de que desde el 15 de mayo hasta el 8 de agosto se han realizado 91 detenciones relacionadas con la venta de óxido nitroso y sustancias estupefacientes.