José Manuel Alcaraz Escandell: «No nos temblará la mano a la hora de abrir expedientes disciplinarios en ciertos casos»

José Manuel Alcaraz es un veterano de la política ya que pasó diez años de su vida ejerciéndola desde la oposición en el Consell de Formentera. Es el presidente del PP insular, partido coaligado con Compromís, y juntos ganaron las pasadas elecciones locales y autonómicas bajo el sello de Sa Unió.

¿Qué siente ahora que está en el gobierno tras diez años participando en política desde la oposición?

Se siente más responsabilidad y es un paso adelante en el compromiso que uno adquiere ante la ciudadanía. El trabajo de la oposición es importante pero el gobierno implica más responsabilidad.

¿Qué es lo que cambia cuando uno asume esa responsabilidad de gobierno?

Llevamos un mes y la visión cambia. Al fin y al cabo es un trabajo sin horario, porque la política es así. Nosotros estamos aterrizando y contactando con mucha gente que igual durante estos años no se ha sentido escuchada por el anterior equipo de gobierno. Lo que pedimos ahora a la gente es un poco de paciencia. La Administración no te permite hacer cosas drásticas de un día para otro, pero los cambios van a llegar.

Sus áreas de gobierno son Promoción económica y Administración Insular. ¿Puede precisar qué abarcan?

Está la Oficina de Atención Ciudadana, servicios jurídicos, intervención, secretaría, contratación. Es un poco la gestión de todo y luego también recursos humanos, que estaría dentro de lo que es Administración Insular. También tengo emprendeduría y comercio.

¿Cómo están las cuentas del Consell de Formentera?

Desde intervención se ha enviado un correo electrónico a todo el personal de la casa para que se tenga en cuenta que la situación, no es que sea crítica, pero sí que nos hemos encontrado que la ejecución del presupuesto del año del capítulo dos de gasto corriente se ha agotado en los primeros seis meses del año. Esto es el gasto del día a día, desde el arreglo de una farola a un camino, por ejemplo. Esto son 12.885.000 euros. Ahora haremos el pleno de organización donde se determinará cuándo serán los plenos, qué cobrará el equipo de gobierno y la oposición, cuántos cargos eventuales habrá, la constitución de comisiones informativas y nombramientos en otros órganos de la Administración. Después de este primer pleno haremos otro extraordinario para una modificación de presupuesto, porque con lo que tenemos ahora ya no podemos hacer gasto. Esa modificación puede estar en torno a los tres millones de euros, que cogeremos del remanente que tenemos, que es de unos 10 millones. De todos modos son cifras aproximadas porque Intervención está haciendo ahora los cálculos.

¿Y el capítulo uno, de personal, cómo está?

Nos hemos encontrado con alguna tensión, pero no hay ningún problema, se trata de ajustar. Hemos pedido que las horas extras solo sean autorizadas a servicios esenciales, porque hay un desajuste de unos 800.000 euros respecto a la previsión de fin de año. Vamos a poner unos protocolos para ajustar esas horas extras. Por ahora hemos aplicado esto a servicios esenciales, como es la Policía Local.

Ha citado el sueldo de los políticos, ¿va hacer cambios en este sentido? [la entrevista se hizo antes del pleno]

Los sueldos de los políticos se mantendrán iguales, no los vamos a tocar. Además en el caso de la secretaria del presidente es personal de la casa. Hicimos un comunicado a funcionarios de la casa por si alguien quería presentarse. Se presentaron dos personas y se eligió a una de ellas. Luego no es personal eventual, es personal de la casa.

¿Y nombrarán a directores insulares?

Seguramente tendremos alguna contratación de personal eventual, como los directores insulares, que ya existían con otros nombres. Los directores insulares están previstos en la ley de Consells y en el reglamento de organización y es lo que vamos a utilizar para el director del Centro de Día y de la Residencia. También habrá un director de turismo y luego estamos estudiando si ampliamos el departamento de prensa y comunicación. Lo que estamos mirando es no aumentar el gasto en personal de confianza.

También está la adjudicación de la contrata de las basuras. ¿En qué situación está?

Aquí nos hemos encontrado con que se dijo que se pondría en marcha este año 2023 pero no hay partida en este año para su puesta en marcha. La empresa tiene ahora ocho meses para, paulatinamente, introducir todas las mejoras de maquinaria y personal, pero no hay presupuesto. Esto significa que pasamos de dos millones y medio anuales a tres millones setecientos mil euros al año que es lo que nos cuesta la contrata. El caso es que no se ha hecho previsión para que este aumento sea para este año. La nueva contrata aumenta respecto a la anterior en un millón doscientos mil euros por año. Además la empresa ha puesto varias reclamaciones por la prórroga forzosa de los años 2020 a 2023 y por el retraso que ha habido en la adjudicación, porque la licitación fue a finales de 2021 pero no se ha resuelto hasta ahora, ya que firmamos el contrato con la empresa hace unas semanas.

¿En la práctica qué quiere decir?

Pues dos cosas, los servicios jurídicos y económicos están estudiando estas reclamaciones, por si tenemos que pagarle más a la empresa adjudicataria, ya que la empresa considera que ha habido un aumento de costes en estos últimos años y culpa a la Administración por no haberlo adjudicado antes. Después no hay ningún estudio de ordenanza fiscal, ya que los costes de la recogida de basuras se tienen que cubrir a través de una tasa. Al aumentar los costes anuales, tendremos que hacer una ordenanza fiscal. Pediremos un estudio económico a la UIB para ver de qué forma podemos modificar la ordenanza. Pero la previsión es que la tasa de basuras tiene que subir.

Uno de sus compromisos electorales es que iban a bajar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el IBI.

Nuestra propuesta es bajar ese impuesto, ahora tenemos que ver si será este año o al siguiente. La previsión es bajarlo para el 2025, eso es lo que estamos estudiando. Para hacer disminución de impuestos también habrá que hacer disminución de gastos.

¿Piensan reducir personal?

Este verano estamos pagando 500 nóminas, ya que aumenta el personal con socorristas, monitores de tiempo libre, controladores de zona azul y demás. También tenemos en marcha el proceso de estabilización del personal que afecta a 242 plazas, que son las creadas antes de 2017. Ahora se ha acabado el proceso de requerimiento de documentación a estas personas y recursos humanos empezará a revisar toda la documentación.

¿Van a reforzar alguna conselleria?

Esta claro que Medio Ambiente es un área que necesita uno o dos directores insulares. Es un área que ha generado muchas tensiones durante la pasada legislatura y necesita un refuerzo. Los funcionarios están haciendo un gran trabajo y han tenido una cantidad ingente de trabajo con la contrata de los servicios de playa, la de la basura y la regulación en s’Estany des Peix. Además el presidente del Consell tiene una parte importante que es Litoral. El Govern también ha dividido ese área con la creación de la conselleria del Mar, lo que ayuda a reforzar este trabajo.

¿En materia de inversiones qué proyectos van a desarrollar?

Así como en el capítulo dos nos hemos encontrado el presupuesto de todo el año agotado, en el capítulo de inversiones, que requiere redacción de proyectos y licitaciones, estaba solo ejecutado el 11 por ciento del total del presupuesto. Esto significa que no se ha hecho inversión, se ha dejado de lado. Al entrar en el gobierno vimos que existía un colapso en el área de contratación ya que tenía solo dos administrativos y lo que hemos hecho es poner a un letrado y a un técnico de la Administración general y ahora también se incorporará un auxiliar administrativo. Con eso conseguiremos descongestionar este departamento. La semana que viene tenemos una reunión para ver a qué proyectos daremos prioridad. Luego están los proyectos con fondos europeos, Next Generation, que tienen un límite temporal, tenemos que justificar los gastos en algunos casos antes de junio 2024. Aquí tendremos que priorizar y ver cuál de ellos impulsamos.

¿Qué proyectos concretos prevén con los fondos europeos?

Está la reforma de la escuela de es Cap de Barbaria, por ejemplo. Es un proyecto que tenemos que ejecutar antes de junio de 2024. Se trata de instalar allí el horno de cerámica para hacer los talleres. Es un espacio que está muy bien y lleva años cerrado. Estamos viendo de qué forma le podemos dar un uso cultural y social. La residencia de menores quedó desierta. Se han ejecutado algunos proyectos como la restauración y adecuación del entorno de sa Capella de sa Tanca Vella. También estará la compra de los contenedores marrones para los residuos orgánicos. Está también la peatonalización de la calle Santa María, que es un proyecto que compartimos y miraremos a ver, es un proyecto que apoyamos. Pero ya le digo que la semana que viene priorizaremos los proyectos.

¿Y la planta de compostaje para los residuos orgánicos?

Desde hace años se trata la orgánica en el vertedero de es Cap con todas las problemáticas de los vecinos. Pero no tenemos ni proyecto ni licitación ni dinero ni nada. Pero esto es un tema prioritario. El total de las inversiones es de 5,6 millones de euros y el 11 por ciento de ejecución son unos ciento y pico mil euros.

¿Respecto a la atención a los ciudadanos qué tiene previsto?

A raíz de una propuesta de Sa Unió que fue aceptada, se puso a una persona los lunes en la Mola para atención ciudadana. También estamos viendo poner a alguien en Sant Ferran, en las oficinas que ya tiene el Consell en esta localidad, para la atención ciudadana.

¿Parece claro que sí van a limitar el gasto corriente?

Debemos racionalizar el gasto corriente y la gestión del personal. Si el personal está contento será más productivo. Sí que había cierto descontento ya que se premiaba a ciertas personas y a otras no, a través de los pluses y de las gratificaciones. Más que por el trabajo se les premiaba por otras cosas y mucha gente del Consell, funcionarios, nos han votado para que hagamos tabla rasa en eso y gratifiquemos si es que tiene que haber gratificaciones a la gente que realmente hace el trabajo que toca. Esto lo estamos revisando estos meses de julio y agosto y en septiembre si hay que cambiar alguna coordinación, algunos pluses o gratificaciones lo haremos. Tampoco nos temblará la mano para abrir expedientes disciplinarios, ya se ha abierto alguno, en determinados casos. En una empresa con quinientos trabajadores es normal que haya conflictos en algunas áreas. Pero hasta ahora lo que se había hecho ha sido mirar hacia otro lado e intentar que pasase. Pero insisto, a nosotros no nos va a temblar la mano a la hora de abrir expedientes disciplinarios. Al final lo que significa es que se hace una comisión, a través del servicio de prevención de las Illes Balears, se llama a las partes y se decide si hay falta leve o grave. Hemos tenido casos de conflictos laborales importantes y en esto nosotros ya estamos actuando. También hemos abierto un canal de denuncias anónimas en la página del Consell para que cualquier trabajador pueda denunciar cualquier irregularidad.

¿Cómo plantea el presupuesto para 2024?

Queremos contener el gasto, porque en estos momentos ya se ha gastado lo presupuestado para el año y si seguimos esa dinámica el remanente que teníamos nos lo vamos a acabar en dos años y eso no puede ser. Estamos revisando todas las partidas de gasto y se están empezando a tomar medidas para reducir gastos recurrentes. Si no va a ser imposible reducir impuestos como el IBI y nuestra promesa y compromiso va en ese sentido. Se trata de intentar gastar menos y dar el mismo o mejor servicio, si no será imposible reducir impuestos como la urbana y lo que queremos poner en práctica son políticas en este sentido. Ese es nuestro objetivo y lo vamos a intentar por todos los medios.