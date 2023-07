Una tarde diferente en el cine para las personas sin hogar en Ibiza

La vida da muchas vueltas y, de un día para otro, una persona puede encontrarse sin hogar y dejando de hacer los planes que le gustaba. Pero en esos momentos a veces aparece un rayito de luz para las personas sin techo, como es Cruz Roja, que en la tarde de ayer les llevó al cine para que pasasen un rato en compañía y diversión viendo la nueva película del director Danial Rifky: ‘Indiana Jones y el dial del destino’. Un grupo de una docena de personas que pudieron pasarlo bien, aunque fuese durante dos horas y veintidós minutos.

Una tarde diferente

«El objetivo es salir un poco de la rutina y ofrecerles un sitio en el que se sientan a gusto y puedan relacionarse, puedan pasar un momento alegre como cualquiera de nosotros», explica Silvina Carrillo, referente de personas sin hogar en Cruz Roja. Para la asociación es importante que las personas sin hogar tengan tiempo de ocio, «no solo dar algo de comer y una manta», además de realizar talleres educativos.

Juanjo Roselló es monitor de las personas sin hogar y pertenece al grupo desde hace cuatro años. En la tarde de ayer les acompañó al cine, antes de ofrecerles la cena, como cada noche.

«Desde la última vez que estuve en el cine pueden haber pasado 15 años, por lo menos», cuenta Antonio Miguel Peláez. Lleva dos meses con las ayudas de Cruz Roja, cuando vino desde Granada en una búsqueda de trabajo que aún perdura. La asociación les brinda apoyo material, pero el factor emocional también está presente, por lo que cuenta Gabriel Pizarro, quien llegó desde Argentina hace tres meses y para él han sido su pilar en los momentos de oscuridad.

«Mi historia es un poco difícil. Ahora también tengo cáncer y es un poco complicado; no tengo trabajo, no cobro de ningún lado y desde aquí me ayudan como pueden», explica Dan Liviustat, que ha decidido ir al cine tras no pisar uno desde hace alrededor de 18 años.

La vida da muchas vueltas

«Por circunstancias de la vida todos caemos en picado y nadie puede decir ‘de este agua no beberé’, porque le puede ocurrir hasta al más rico. Cuando llegan a por comida se les cae la cara de vergüenza y es como un pecado para ellos», relata Mari Palas, quien ya ha venido al cine varias veces con Cruz Roja, pero quiere contar cómo son algunas personas cuando van a por comida. Él ahora mismo tiene una pensión de prejubilado, pero afirma que después de la jubilación «Dios dirá».

Tantas vueltas da la vida que una persona llega un día a la isla desde Brasil para realizar un estudio y al siguiente sufre un ictus que le deja sin poder trabajar, como es el caso de Josias García. Desde 2021 recibe ayuda de Cruz Roja, puesto que dejó de tener ingresos y asegura que en el albergue en el que estaba antes no le ayudaron con la recuperación del ictus. La asociación estudió su caso y le tendió la mano para acompañarle en este camino.

Un poco de esperanza

«En mi casa no estaba bien y tuve un poco de depresión y no quería estar allí. Tenía una tía que me ponía en problemas. No fue mejor recurrir a esta opción, pero ella hacía que tuviera más problemas», relata Juan José Miralles, quien está en la asociación desde hace cuatro años. Dentro de muy poco podrá alquilar una habitación e independizarse y, es posible, que también empiece a trabajar en breve, porque quiere independizarse y ganar su propio sueldo.