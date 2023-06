El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, no ha querido entrar en detalles sobre la operación ‘Magister dixit’, que investiga posibles casos de ilegalidades urbanísticas en Sant Josep: «No tengo toda la información y no me parece oportuno opinar de lo que desconozco».

No obstante, el presidente reivindica «la presunción de inocencia» para los investigados, entre ellos el alcalde en funciones, Ángel Luis Guerrero, que ha permanecido dos días detenido en el cuartel de la Guardia Civil. Vicent Marí no se olvida de lanzar un dardo a los socialistas por el trato recibido a cuenta del caso ‘La vida Islados’: «Esta elegancia que yo tengo no la han tenido otros», y echa mano de una metáfora: «Cuando se apunta con un dedo, siempre quedan otros cuatro que te señalan a ti».