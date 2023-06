Vox nacional está tensando la cuerda en la negociación del acuerdo de abstención con el PP para investir a Marga Prohens como presidenta de Balears. Madrid ha dado órdenes directas de que Vox tiene que estar en el Govern y en el resto de instituciones con áreas de gestión. Ello supone un cambio de estrategia, ya que el pasado lunes se mostraron dispuestos a hablar de la abstención sin entrar en el Govern, como les pidió el PP. De igual modo, el candidato a Cort Fulgencio Coll indicó la pasada semana que no sería un obstáculo para el cambio en Cort. Ayer cambió de discurso y en una entrevista en esRadio afirmó que sus votantes «no entenderían que no entráramos en el gobierno municipal».

El partido de Santiago Abascal no tiene prisa y si es preciso mantendrá la presión sobre el PP hasta el final y no le preocupa que los acuerdos lleguen tras las elecciones generales del 23 de julio, según publicó El Periódico de España, cabecera de Prensa Ibérica como Diario de Ibiza. El mensaje que está lanzando Vox nacional es claro y no darán su «abstención gratis» a Prohens. Hay que recordar que el pasado martes, Abascal envió una emisaria a Mallorca para tutelar la negociación con el PP y fue la que decidió plantarse y no acudir a la reunión con los populares por la ausencia de la líder del PP.

El líder supremo de Vox ha repetido el mismo mensaje sin elevar el tono: «Mano tendida» al PP para abrir negociaciones y cerrar pactos que permitan la gobernabilidad en las comunidades donde el partido de Alberto Núñez Feijóo les necesita. A los casos de Valencia y Extremadura (donde el sí de Vox es absolutamente necesario para la investidura) se suma Balears, según fuentes de la dirección nacional. En las islas, la candidata del PP, Marga Prohens, suma más escaños que toda la izquierda junta. Igual que ocurrió en Madrid en 2021.

Pero el partido ultra insiste en que no dará su abstención gratis y que esa fórmula, «que se inventó Isabel Díaz Ayuso» hace dos años en plena ola de popularidad, «no es aplicable a todos los casos». De hecho, en Vox asumen la fortaleza que para sus propios electores tiene la presidenta madrileña y consideran «que nada tiene que ver con Prohens u otros candidatos». En la Región de Murcia no irán tan lejos porque Fernando López Miras se quedó a dos de la mayoría absoluta. Pero en Balears, todo apunta a que el partido de Abascal apostará fuerte hasta el final.

Dirigentes de la cúpula de Vox insistieron en la idea de que «para cambiar las cosas» e «influir realmente en los programas de gobierno» la experiencia ha demostrado que deben formar parte de él. «En Castilla y León, incluso estando en el Consejo de Gobierno, el PP ha evitado por todos los medios cumplir con los acuerdos firmados. Y eso va a cambiar», zanjaron. En Vox han aprendido de ese ensayo, como también de lo que ha supuesto dar su visto bueno a gobiernos del PP «gratis». Y son errores que no pretenden volver a cometer.

Negociación estancada

En estos momentos la negociación entre el PP y Vox está estancada en Balears. Fuentes de las dos formaciones aseguraron que no tienen previsto verse hasta la próxima semana.

Sergio Rodríguez, secretario general de Vox en Balears, explicó que «no hemos cambiado de criterio, siempre hemos dicho que nuestro modelo era el de Castilla y León y seguimos igual». Rodríguez admitió que el lunes, tras reunirse con el PP, no se mostraron tan reivindicativos: «El lunes solo fue una primera toma de contacto protocolaria a la espera de empezar una negociación que todavía no se ha producido. Nosotros lo que queremos es que nos digan si están dispuestos a pactar un gobierno compartido o no». El secretario general de Vox añadió que «si en el pacto de izquierdas Armengol ha funcionado repartiendo conselleries a otros partidos, esta fórmula con la derecha también debe funcionar».

En el PP consideran una «anécdota» que Vox esté tensionando la cuerda y aseguran que Prohens seguirá negociando. En caso de que no haya acuerdo para su Govern en solitario, seguirá el calendario y a finales de mes se presentará a la investidura como lista más votada y ya se verá qué hará Vox.