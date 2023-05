La Fundación La Nave Salinas ha anunciado ya el nombre del artista que protagonizará su exposición anual, el pintor australiano Jonny Niesche (Sydney, 1972).

Su muestra se inaugurará el próximo 15 de julio y se podrá contemplar hasta finales de octubre en La Nave, el antiguo almacén de sal de la Canal reconvertido en sala de arte por Lio Malca.

El trabajo de este artista visual se sitúa entre la escultura y la pintura abstracta. El color, la luz y el velo juegan un papel primordial para crear la sensación de obras vivas y en movimiento que a través de estos elementos reflejan también distintos estados de ánimo que cada espectador interpreta y descodifica a su manera.

Niesche se licenció en Artes Visuales en la Universidad de Sydney y lleva exponiendo su trabajo desde 2012. Sus creaciones se han podido contemplar en destacados espacios culturales de Australia como el Art Gallery of South Australia, el Museum of Contemporary Art de Sydney, la National Gallery of Victoria, el Lyon Housemuseum o el MONA (Museum of New and Old Art de Hobart). Asimismo, sus cuadros forman parte de colecciones privadas de Europa, Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, China, Singapur y Australia.

Según se detalla en su página oficial, en España, hasta ahora, el trabajo del pintor australiano solo se ha expuesto en otras dos ocasiones, las dos en Mallorca, en la galería Lundgren de Palma. El primer año que Niesche mostró sus cuadros allí fue en 2017 con ocasión de una exposición colectiva titulada ‘Wholesome environment’, la segunda fue en 2019, cuando protagonizó la muestra individual ‘Floating over lovers in clouds of signs’.

Por La Nave han pasado los artistas Kaws (2015), Marco Brambilla (2016), Keith Haring (2017), Bill Viola (2018), Kenny Scharf (2019), Rafa Macarrón (2021) y Eva Beresin (2022).