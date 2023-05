El 'streamer' catalán AuronPlay ha confesado a sus seguidores una anécdota ocurrida el pasado verano en Ibiza con el productor discográfico, DJ y compositor argentino Bizarrap. AuronPlay asegura que estando de fiesta con amigos en la isla envió muchos mensajes por Instagram a Bizarrap borracho e incluso cantando sus temas.

"No podré olvidar nunca las vacaciones en Ibiza del año pasado, enviándole mensajes por Instagram a Bizarrap, borracho, cantándole y el tío aguantando como un campeón", explica el 'streamer' en un vídeo, "es de esas anécdotas en la vida, tío, de verdad, qué barbaridad, cantando la de 'Quédate' borracho".

"15 mensajes al día"

"No sé si le enviaba 15 mensajes al día. Ya llegaba un momento que me dejaba en 'leído' ", relata AuronPlay, "el verano que le di a Bizarrap". "Yo no sé ni como no me bloqueó", asegura el 'streamer'.

"Claro, es que allí estás en Ibiza, cada noche te vas cenar, cada noche trucutrucu [haciendo un gesto de beber con la mano] y cada noche ibas un poco pícaro",explica AuronPlay

"Cuando acabaron las vacaciones dije, ¿pero cómo le he podido enviar todo esto?, qué vergüenza, pobre Bizarrap", concluye el 'streamer' en su relato de la historia vivida el verano pasado en Ibiza.