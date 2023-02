Hace casi un año del lanzamiento de ‘Cayó la Noche remix’, la canción que lanzó a varios de la nueva corriente de artistas canarios al plano nacional, incluso internacional. Sin embargo, de entre todos aquellos nombres, resonó uno por encima de todos, el de Quevedo. El artista ha crecido durante estos últimos meses hasta el punto de convertirse en un artista de alcance mundial. Este verano convirtió su sesión junto al productor de música argentino Bizarrap, la ‘Bizarrap Music Sessions vol. 52’ -conocida popularmente como ‘Quédate’-, en la canción del verano tras posicionarse durante semanas como la más escuchada a nivel mundial en las listas de grandes éxitos de Spotify.

Después de aquel éxito inmediato que le llegó en enero del 2022 y que ya alcanza los 105 millones de visualizaciones en Youtube, la carrera de Quevedo tuvo que tomar carrerilla para aprovechar el impulso. Un año después, su primer disco, ‘Donde quiero estar’, acaba de ver la luz entre polémicas y halagos -los cuales ocupan la inmensa mayoría de las opiniones-. En su LP se incluyen algunas de las canciones que ya había adelantado, como ‘Playa del Inglés’ junto a Myke Towers o ‘Punto G’, que ha tenido que sufrir un cambio en sus versos finales tras la amenaza de demanda del artista al que hace referencia, Brytiago. Este año Quevedo estará rodando por España en su primera gira, aunque 2024 apunta a ser un año para él, tal y como desveló durante su entrevista con los creadores de contenido ‘Los Xavales’.

Tras pasar por el canal de Twitch de Ibai hace unas semanas en su ‘Charlando Tranquilamente’, ahora el canario se ha pasado por el programa de Movistar + ‘La Resistencia’ junto a David Broncano. Allí el presentador le hizo las típicas preguntas, como la referida a la cantidad de dinero que tiene en el banco. “Tenéis que meterle presión de que haga algún gasto loco”, decía Broncano a los amigos del artista, que admitía que “aun no se había comprado nada que digas: ‘ahora sí’”. Quevedo respondió abiertamente: “No tengo ni carnet de conducir, vivo en la casa de mis padres… todo parece… no sé”. Cuando Broncano preguntó a sus amigos si no le habían visto gastarse dinero en nada, uno de ellos respondió que solo “en el Fifa y la Play”. Grison se animó a lanzarle una pregunta: “¿Con mil millones de visitas no tienes dinero para un Lamborghini? Hay alguien ahí en medio que se está quedando con la plusvalía”.