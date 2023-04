El Consell de Ibiza borra el uso del taxímetro para limitar la velocidad máxima a 110 km/h pero mantiene la medida

El Consell de Ibiza ha hecho caso a la advertencia que le lanzó el Govern balear, en la Comisión Balear de Transportes del pasado martes, y ha retirado la referencia del uso del taxímetro para controlar que los taxistas no superen los 110 km/h de velocidad máxima.

Así aparece en el acuerdo del Consell Executiu, publicado ayer en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sobre la subida del 7,16% de las tarifas, que tal y como se había comprometido la institución insular, empezará a aplicarse a partir de esta medianoche.

En total, desde el pasado mes de julio, cuando se aprobó un incremento del 3,4% (no se habían actualizado las tarifas desde 2014), en menos de un año la subida se sitúa en el 10,5%.

En la versión inicial del acuerdo de la subida de las tarifas (la aprobación inicial por parte del Consell Executiu del pasado 10 de marzo), se especificaba que «los valores de programación del taxímetro se deberá hacer de tal manera que las tarifas correspondientes al servicio por distancia recorrida únicamente se tienen que aplicar en el caso de que el vehículo no supere la velocidad máxima de 110 km/h, no pudiéndose aplicar ni cobrar el servicio que se preste a partir de esta velocidad».

Ahora, tras la advertencia del Govern de que no se pude usar el taxímetro para esta finalidad, la aprobación definitiva de la subida de las tarifas cambia el párrafo anterior por el siguiente: «Las tarifas correspondientes al servicio por distancia recorrida únicamente se tienen que aplicar en el caso de que el vehículo no supere la velocidad máxima de 110 km/h, no pudiéndose aplicar ni cobrar el servicio que se preste a partir de esta velocidad».

Acuerdo Estado-Govern

Con esta redacción, que es la misma que acordaron el Estado y el Govern balear en la comisión bilateral en la que se trató este asunto, el Consell sigue adelante con su medida. De hecho, aunque la norma no lo especifique, se seguirá usando el taxímetro para controlar la velocidad máxima, ya que prácticamente todos los taxistas ya han programado sus taxímetros con esta limitación y la subida aprobada. Por ello, el vicepresidente segundo del Consell, Javier Torres, considera que de esta manera se da cumplimiento a lo acordado por el Estado y el Govern «independientemente de que la próxima vez que se revise la tarifa se le dé una vuelta y, por seguridad jurídica, se deje atado».

También puede ser antes: en el reglamento en el que trabaja el Govern balear que sustituirá al decreto-ley que regula la orden insular de carga y descarga en la que se introdujo el uso del taxímetro para controlar la velocidad de 110 km/h. Fue esto lo que provocó la intervención del Estado al entender que esta medida invade sus competencias y, por tanto, puede ser inconstitucional. El Ministerio de Política Territorial defiende que la regulación del taxímetro es una competencia estatal y, además, en la Península la velocidad máxima se sitúa en 120 km/h.

Limitadores de velocidad

Torres explica que el Estado, que no se opone a la limitación de la velocidad a 110 km/h de los taxis en Ibiza, pero sí a que se haga a través del taxímetro, propuso la posibilidad de que se pongan limitadores de velocidad en los taxis. Entonces, el Consell rechazó esta opción porque «no se había hablado de ello». Ahora, en cambio, no descarta «plantearlo» en el caso de que se confirme de que no se puede utilizar el taxímetro para esta finalidad.

Aunque en el acuerdo de la subida de las tarifas no se especifique ahora el uso del taxímetro, el vicepresidente admite que «no hay otra manera» de aplicar la medida aprobada de que el coste de la carrera no siga sumando en el momento en que se rebase la velocidad de 110 km/h.