Una joven de Ibiza ha denunciado a un motorista tras un altercado que sucedió este lunes al mediodía en Cala de Bou, en el que, según asegura, se comportó con «extrema violencia» tras lo que podría ser un hecho trivial, que ocurre muy a menudo. «Me reventó la luna del coche a golpes con el casco de la moto por nada. Aún estoy en ‘shock’», relató la joven tras presentar una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil, aunque el motorista no ha podido ser identificado.

Los hechos ocurrieron este lunes sobre las 12 en el cruce de la avenida de Sant Agustí con la calle Lugo. Según la versión de la conductora, el motorista se saltó un stop y estuvieron a punto de tener un accidente. Ella se lo recriminó y el motorista empezó a insultarla y amenazarla a gritos.

«Pasé muchísimo miedo, el coche estaba lleno de cristales y no sabía lo que hacer», relata la víctima

En el siguiente cruce el joven se bajó de la moto y siguió con los insultos y las amenazas. «Se quitó el casco y me dijo que me iba a reventar, mientras me insultaba. Yo le hice un gesto con la mano para que se fuera y entonces vino hacia mí y empezó a golpear el coche con el casco hasta que reventó la ventana. Pasé muchísimo miedo, el coche estaba lleno de cristales y no sabía lo que hacer».

En ese momento, una mujer que pasaba por la zona recriminó su actitud al motorista y éste se marchó. «La mujer también tenía miedo por la actitud violenta. Intentamos apuntar la matrícula o hacer una foto y llamar a la policía, pero no nos dio tiempo. Todo estaba lleno de cristales», agrega la víctima. De momento el autor de los hechos no ha podido ser identificado.