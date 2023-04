Fernando Soto, en Ibiza: «En el cine español siempre ha habido un gran talento»

Fernando Soto López (Madrid, 1968) acaba de llegar a la isla, para dirigir con Mikel Bustamante el Campus de Cine de Ibiza, procedente de México. Allí, explica, estaba rodando la segunda temporada de ‘Travesuras de la niña mala’, una serie de la plataforma Vix+ que se basa en la novela homónima de Mario Vargas Llosa. No es el único proyecto que ha hecho últimamente, el otoño pasado trabajó en una serie con Zebra Producciones para Amazon que se llama ‘Memento mori’. El actor de ‘La casa de papel’ y de películas como ‘Celda 211’ o ‘Balada triste de trompeta’ habla, además, de los trabajos en los que está inmerso actualmente y en los que participará próximamente: «Ahora estoy dando bastantes talleres y en junio arranco a ensayar con Andrés Lima para hacer ‘La comedia de los errores’, de Shakespeare, producida por Pentación y Pepón Nieto para el Festival de Mérida». «También dirigiré un montaje en el Teatro Español a finales de año, así que este 2023 viene muy cargado de proyectos», asegura Soto, al que no le gusta quedarse de brazos cruzados cuando no salen papeles. «No paro de generar. Cuando tengo trabajo, bien, y cuando no, me lo invento», comenta en un descanso del campus que Ibicine y la Escuela de Cine de Ibiza organizan en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza a través de Vila Jove. La actividad se enmarca dentro del programa de actividades paralelas del festival, en el que ya participó el año pasado. Como él mismo recuerda, en aquella ocasión, intervino en una mesa redonda de interpretación con otros actores de ‘La casa de papel’, entre ellos su compañero en Can Tomeu, Mikel Bustamante, además de Mario de la Rosa, Antonio Romero y José Manuel Seda.

Soto habla también de la situación del cine español: «Hay un resurgir de muchos directores y directoras y ha habido grandes películas este año. Aunque yo creo que para el sector siempre han sido malos tiempos, porque el pastel es muy pequeño y cuesta mucho trabajo levantar un proyecto, pero siempre ha habido un gran talento aquí en España».