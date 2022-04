Charla en Ibiza con los ‘malos’ de ‘La casa de papel’

Cuando se estrenó ‘La casa de papel’, en mayo de 2017 en Antena 3, pocos imaginaban que acabaría convirtiéndose en un «fenómeno mundial». El boom de la ficción creada por Álex Pina pilló desprevenido también a su elenco de intérpretes. Así lo reconocen Fernando Soto López, Mario de la Rosa, Antonio Romero, José Manuel Seda y Mikel Bustamante durante la mesa redonda sobre interpretación que ofrecen en el Wi-Ki-Woo Hotel Ibiza de Sant Antoni, en el marco de Ibicine. La primera pregunta que les lanza la moderadora, Majo García, va dirigida a desentrañar las claves del éxito de la serie española, producida inicialmente por Atresmedia y luego por Netflix.

«‘La casa de papel’ ha demostrado que la ficción española se lo puede creer» Fernando Soto López - Actor

Como comenta De la Rosa, el actor que da vida al agente Suárez, la llegada del thriller a esta plataforma digital es lo que disparó su popularidad. Para Soto, el subinspector Ángel Rubio en ‘La casa de papel’, series como ésta han propiciado que la ficción española, propensa a «subestimarse», por fin «se lo crea». «‘La casa de papel’ ha demostrado que sabemos hacerlo», afirma con contundencia.

En la mesa redonda se habla también de cómo evoluciona la serie a lo largo de sus cinco temporadas, multiplicando sus localizaciones y profundizando en sus personajes . «Al aumentar el presupuesto todo creció exponencialmente, pero hasta el último minuto hemos currado como el primer día», remarca el que en la ficción es uno de los perseguidores de El Profesor.

«El gran hallazgo de esta serie, aparte del desarrollo de los personajes, es la fe en creerse todo lo que están haciendo y hacer verosímil cualquier cosa», apunta Seda, el actor que interpreta a Sagasta, el comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Español que se enfrenta a los atracadores del Banco de España en la quinta temporada. Tanto él como Antonio Romero, Benito Antoñanzas en esta ficción, comentan cómo vivieron el incorporarse a ‘La casa de papel’ cuando ya su éxito había traspasado fronteras. Admiten que en un primer momento sintieron presión «al subirse a un tren marcha» que se había convertido es «un fenómeno social», pero se olvidaron de ello en cuanto se pusieron a trabajar en el set de rodaje.

«La maravilla de esta ficción es que ha conseguido que los malos parezcan los buenos y los buenos, los malos» Mario de la Rosa - Actor y escritor

«En esa serie los protagonistas son los del mono rojo y la máscara de Dalí, las tramas y la profundidad la tienen ellos. Nosotros somos los antagonistas necesarios para respaldar esa historia que están contando ellos», subraya Mario de la Rosa. «Vosotros sois los malos para los espectadores», apunta en ese momento la moderadora. «Esa es la maravilla del guion y de la ficción, que han conseguido que los malos parezcan los buenos y los buenos, los malos», responde el actor madrileño, conocido también por su faceta de escritor. Cuenta una anécdota para ilustrar esta afirmación, que, advertimos, contiene un spoiler para aquellos que todavía no hayan visto la segunda temporada: «Cuando mi personaje mató a Berlín recibí en mis redes sociales un montón de mensajes recriminándomelo con frases como ‘Has matado al amor de mi vida’. ¿Cómo se puede decir eso de un personaje que es un atracador, secuestrador, asesino, violador, misógino y machista ?».

«El público admira a los protagonistas de esta serie porque se han enfrentado al sistema, pero ellos no vienen a cambiarlo sino a forrarse» José Manuel Seda - Actor

Tampoco sale bien parado en esta conversación Sergio Marquina, alias El Profesor. «Yo no me enamoraría de un tipo así, con traumas infantiles que no ha superado y con un hermano que está mal de la olla», bromea Soto en referencia al éxito que tiene entre las mujeres de ‘La casa de papel’ el personaje al que da vida Álvaro Morte.

«El público admira a los protagonistas de esta serie porque se han enfrentado al sistema, pero ellos no vienen a cambiarlo sino a forrarse», señala Seda aportando pistas de por dónde van los tiros en la quinta y última temporada de esta ficción de Netflix. Hace el comentario después de que Majo García pregunte a los participantes de la mesa redonda si esperaban que ‘La casa de papel’ concluyera como lo hace. «Es el final más brillante e inteligente que podía tener la serie», asegura el intérprete del comandante Sagasta.

«Para mí el éxito es que hayan puesto mi nombre a un bocadillo en un bar de mi pueblo» Antonio Romero - Actor

Durante el evento, los actores conversan sobre sus personajes. «El papel de Benito Antoñanzas es un bombón. Es un héroe sin capa, un personaje muy divertido que tiene su complicación por su poco texto. Las secuencias de grabación en la carpa de policías eran pura adrenalina y yo era el que tenía que meter el chascarrillo para aliviar la tensión», explica Romero.

Soto habla también del subinspector Rubio, que describe como «un tipo normal, divorciado con hijos, que como policía tiene que hacer cumplir la ley y que está enamorado de su jefa (la inspectora Raquel Murillo)». «Ponerse en la piel de personajes que tienen sus contradicciones me gusta», asegura.

«El rodaje, en mi caso, ha sido muy técnico y complejo y una experiencia muy enriquecedora e increíble que he compartido con un equipo maravilloso» Mikel Bustamante - Actor y director

El público también interviene en la mesa redonda. Entre los asistentes está el actor Iván Ros, que pregunta a los participantes cómo han gestionado una fama, que, como queda patente en este encuentro, no se les ha subido a la cabeza. «Para mí el éxito es que hayan puesto mi nombre a un bocadillo en un bar de mi pueblo», cuenta con humor Romero.

El corto ‘Caníbales’

Que ‘La casa de papel’ les ha abierto puertas y les has aportado muchas cosas buenas, lo dejan claro todos. «He aprendido mucho como actor y como persona», dice De la Rosa. «Para mí ha sido un rodaje muy técnico y complejo y una experiencia muy enriquecedora e increíble que he compartido con un equipo maravilloso», destaca por su parte Mikel Bustamante.

El actor que da vida al agente Martínez es, además, director e intérprete de ‘Caníbales’, uno de los cortos que forma parte de la sección oficial de la quinta edición de Ibicine. Asegura Bustamante que este trabajo, que se proyectará esta tarde (ayer) en el Cine Regio, es fruto «del buen rollo que nació en la carpa de ‘La casa de papel’», y es que todos sus protagonistas son actores de la serie y la mayoría, a excepción de Fernando Cayo e Itziar Ituño, están sentados hoy (por ayer) en esta mesa redonda. Bustamante asegura que ‘Caníbales’ se rodó «en una mañana», coincidiendo con el rodaje de ‘La casa de papel’. «Recuerdo que colgué en las redes una foto de todos caracterizados para el corto vestidos con traje y la gente, pensando que la imagen correspondía a ‘La casa de papel’, comentaban: ‘Por favor, decidnos que estáis en el funeral de Arturito (el personaje más odiado de la ficción de Netflix)», rememora De la Rosa.

Bustamante adelanta que el corto puede ser «la semilla» de un proyecto más ambicioso, «una serie de ocho capítulos», que, de momento está en fase embrionaria.

En la mesa redonda no solo se habla de ‘La casa de papel’ y de ‘Caníbales’, también se abordan otro temas, como el auge de las plataformas digitales y el futuro que le aguarda a la televisión, que para Bustamante es muy negro. Asegura el actor y director que «las plataformas digitales van comiendo cada vez más terreno a la televisión», que trata de competir con estos gigantes creando sus propias plataformas para dar respuesta a una sociedad que cada vez más opta por consumir a la carta. Tanto Bustamante como Soto conversan sobre este cambio de hábitos en el consumo audiovisual y alertan de los aspectos negativos que supone esta realidad en la que parece primar «la cantidad a la calidad». «El cine es un ritual y es una lástima que eso se pierda por un consumo voraz. ¿Acaso tenéis vida para ver tanta ficción como se genera?», pregunta al público Soto.

También hay tiempo para hablar de los proyectos futuros de los intérpretes y para que, respondiendo a una de las preguntas de las asistentes, expliquen cuál es la clave para labrarse una carrera como intérprete. El secreto para ellos se resume en «formarse, trabajar mucho y disfrutar del camino sin pensar en las metas».