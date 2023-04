Las discotecas de Ibiza prevén colgar el ‘todo vendido’ para las fiestas de apertura

Si el adelanto de las aperturas de las discotecas de Ibiza fue un éxito en 2022 y favoreció que la temporada turística empezara con fuerza antes de tiempo, todo parece indicar que este año se repetirá la misma jugada. Ya hay salas que tienen colgado el letrero de sold out’ en sus webs, mientras otras prevén que no les quede ni una entrada de aquí a dos semanas, cuando empiecen los openings

«Tanto Hï como Usuhaïa, DC-10 y Pacha prácticamente tienen ya colgado el sold out», indica José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza. «Quedan algunas entradas —añade—, pero prácticamente ya no quedan reservas para los VIP, es decir, están todas las mesas vendidas». La previsión, indica, «es que no quede una sola entrada a la venta. Será un opening de récords. La gente tiene muchísimas ganas de volver a Ibiza, pues las aperturas son muy especiales».

Benítez se remite a lo que publicó es Diari sobre el precio de los hoteles, que se ha incrementado notablemente justo para esas fechas, para explicar cómo el adelanto de la actividad discotequera incide en el sector turístico: «Lo mismo ha ocurrido con los vuelos. Al parecer, ya no hay posibilidad de volar a Ibiza esos días», entre el 28 de abril y el 1 de mayo, cuando se encadenan cinco aperturas. «Ibiza —subraya— ha tenido una muy buena Semana Santa y ahora tendrá un final de abril estupendo. Y a partir de ahí, a tirar adelante». El deseo del sector, afirma, es «alargar la temporada, este año otras dos semanas más de lo que era normal antes de la pandemia». También anuncia que «los closings también se alargarán a bien entrado el mes de octubre». «Buscamos —comenta— lo mejor para la isla y que los trabajadores tengan mas meses de cotización».

«Nos conformamos con unos números como los de 2022. Tenemos claro que más que entonces no se puede por una cuestión de aforos»

¿Y es normal que ya se hayan vendido prácticamente todas las entradas? «Sí, es lo normal, sucedía incluso antes de la pandemia. Y eso nos hace pensar que esta temporada será también buenísima, aunque nos conformamos con unos números como los de 2022. Tenemos claro que más que entonces no se puede por una cuestión de aforos», explica Benítez.

Las cinco discotecas que abrirán sus puertas desde finales de abril movilizarán esos días «en torno a los 1.500 trabajadores, de forma directa», calcula el gerente de Ocio de Ibiza. No tendrán problemas para completar plantillas, asegura: «Se cogen trabajadores extras y se dan altas y bajas en el mismo día, pero además ya estamos todos completando las plantillas. No somos de los sectores más perjudicados gracias a los sueldos elevados, las propinas y a los horarios. La gente que trabaja con nosotros es muy repetidora y fiel».

Iniciará los openings Amnesia con la fiesta Pyramid (con Luciano) el viernes 28 abril desde las 23 horas y hasta las 6 horas de la mañana. En su portal web indica que ya están agotadas las entradas de preventa ‘Early Bird’ (a 40 euros), ‘Early Balcony’ (a 60 euros), pero quedan las de ‘General admision’ (55 euros) y ‘Balcony’ (77 euros).

Pacha: «La preventa está vendida, entera, desde hace un mes»

La apertura de Pacha (con Solomun) está prevista esa misma noche a las 23.59 horas y hasta las 6 horas de la mañana: «La preventa está vendida, entera, desde hace un mes», indica una portavoz de la empresa, que ha colocado un vistoso sold out en el poster de ese día de su web. La sala tiene capacidad para 4.900 personas. «Sólo queda un 10% de tíckets a la venta para la apertura de puertas. Quien esté interesado deberá ir pronto, pues se acabarán». Esta portavoz asegura que «ocurrió prácticamente lo mismo en 2022, pues también se vendió todo con un mes de antelación. Pero antes del covid, no era como en esta nueva fase, no tanto». A su juicio, es «un vaticinio de lo que será 2023, un buen indicador de cómo será la temporada. Las expectativas son muy altas».

En el caso de Pacha, no han tenido tampoco problemas para completar la plantilla, de la que 150 empleados, muchos de ellos fijos discontinuos, trabajarán en el opening: «Es un equipo fidelizado», comenta.

Tras la apertura, Pacha iniciará el 30 de abril sus «fiestas sueltas, hasta que el 11 de mayo empiecen las residencias».

Proseguirán las aperturas Usuhaïa y Hï, por este orden, el sábado 29 de abril: «La venta de entradas estándar online para la fiesta de apertura de Ushuaïa y Hï Ibiza ya se ha cerrado, pero aún puedes unirte a nosotros el 29 de abril cuando se revele el misterio de The Signal», indican en su web. Desde la compañía explican que aún «hay entradas disponibles para los eventos, que se pondrán adquirir directamente en taquilla de ambos clubes desde la apertura de puertas». También hay entradas a la venta para el tique sunrise, al amanecer, a las 6 horas de la mañana, en Hï Ibiza. Éstas si se pueden comprar on line.

En total habrá casi cinco días seguidos de 'openings'

En ambos clubes el personal contratado llega a casi 1.000 personas. Ushuaïa abrirá a las 13 horas y cerrará a medianoche, mientras que Hï Ibiza le tomará el relevo a las 23 horas.

La siguiente sala que adelanta su apertura es DC 10 con la fiesta Circoloco. Lo hará el lunes 1 de mayo a las 18 horas. En total, casi cinco días seguidos de openings.