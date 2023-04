Los ‘openings’ de las discotecas de Ibiza disparan los precios del alojamiento el último fin de semana de abril

La noche del 28 al 29 de abril es una de las más caras de la temporada en algunos hoteles de Ibiza. En algunos, de momento, la más cara, según se puede ver en los calendarios con las tarifas que aparecen al intentar hacer una reserva. La apertura de las principales discotecas, los populares openings, junto con el fin de semana alargado por el Primero de Mayo, que cae en lunes, dispara las tarifas en los establecimientos hoteleros. Y en los alojamientos turísticos, legales o ilegales. Una subida que se hace especialmente palpable en Platja d’en Bossa y Vila, aunque también en los establecimientos de otros municipios.

Además, al entrar en las principales plataformas de alojamiento se puede apreciar que la oferta para pasar el fin de semana del 28 al 30 de abril es ya bastante reducida. Mucho más que al hacer una búsqueda para el siguiente fin de semana, del 5 al 7 de mayo. En Booking, por ejemplo, el último fin de semana de abril aparecen 164 ofertas de alojamiento, 97 si se selecciona como única opción los hoteles, cifras que el fin de semana siguiente llega a los 155 establecimientos hoteleros, 264 si se incluyen apartamentos y chalets. La opción más barata para el fin de semana de los openings es el Hostal Nicolau, de una estrella, ubicado en Sant Antoni: 114 euros las dos noches, diez euros más que el fin de semana siguiente. El más caro que ofrece la plataforma a finales de abril —«El 92% de los alojamientos que se ajustan a tus criterios de búsqueda ya no están disponibles en nuestra web», advierte— es Ushuaïa Ibiza Beach (2.444 euros las noches del 28 y el 29). El primer fin de semana de mayo, en cambio, el alojamiento más costoso en este portal es Six Senses (4.830 euros), que ya no tiene plazas para las dos primeras noches de discoteca de la temporada.

Alojarse en el hotel Montesol de Vila el fin de semana de los openings cuesta casi mil euros por noche (936 el 28 y 909 el 29) el viernes y el sábado anterior las tarifas, según la página de reservas del propio hotel son de 339 y 306, respectivamente, mientras que un fin de semana después es de 369 euros. Es decir, que el precio se multiplica por 2,7 en siete días. Una situación que se da también, aunque no tan acusada, en el hotel vecino, el Standard, donde del fin de semana de Sant Jordi al de las aperturas de las discotecas la tarifa se duplica: de 373 a 785 euros, un coste que no repite hasta mediados de junio.

Más lejos, menos diferencia

Esta situación se reduce, e incluso no se da, en establecimientos alejados de las discotecas. En el Aguas de Ibiza, en Santa Eulària, la diferencia de alojarse las noches del 28 y el 29 de abril es de un 26% más respecto a hacerlo el viernes y sábado previos y posterior. En el hotel Bless, en Cala Nova, en cambio, pasa todo lo contrario: dormir en él el fin de semana de marras es más barato. De los 628 euros de la habitación ‘Deluxe’ se pasa, a principios de mayo a 646, 650 y ya 862 el fin de semana del 19 al 21 de mayo.

Aunque, sin duda, donde las diferencias en las tarifas son de órdago es en los hoteles discoteca de Platja d’en Bossa. En Ushuaïa, la habitación doble superior es la más económica de las disponibles el fin de semana de los openings y cuesta 2.440 sin desayuno por las dos noches mientras que la más exclusiva, en la planta baja, con jardín y acceso directo a la piscina y a los espectáculos, se vende por 10.360 euros. Una semana más tarde, sin aperturas de por medio, las dos noches en la doble superior cuestan 897 euros (un 63,2% menos) y la del jardincito 2.448 (un 76,4% menos).

La habitación de hotel más cara para esas dos noches está en el hotel vecino, el Hard Rock: 14.000 euros cuestan las dos noches en la ‘Rock Star Suite’. Esa habitación no está disponible hasta el fin de semana del 12 y 13 de mayo, cuando su precio es un 32% menos: 9.520 euros. En ese mismo hotel, la más económica para las noches del 28 y 29 es la ‘Deluxe silver’: 1.063 euros que el fin de semana siguiente se reducen a 611,15 euros (un 42,5% menos).

En buena parte de los establecimientos de la cadena Vibra los precios también son mucho más elevados el último fin de semana de abril. Las tarifas de la noche del 29 son las más caras que aparecen en su web hasta las de mediados de junio. En el Algarb, por ejemplo, pernoctar 28 y 29 cuesta 468 euros, un 43,1% más que los mismos días de la semana anterior y un 57,6% que los de la posterior. En el Mare Nostrum, las únicas habitaciones disponibles para finales de abril son la suite con terraza privada y acceso directo al lounge, que cuesta 930 euros con descuento. La misma habitación, un fin de semana más tarde, sale por 590,7 (un 36,4% menos).

Alquileres turísticos

En Airbnb no hay alojamiento turístico que no suba los precios el mencionado fin de semana. Pernoctar en un apartamento, con licencia, «en la calle principal de Platja d’en Bossa» cuesta 1.150 euros la noche los días 28 y 29 de abril, un fon de semana más tarde la tarifa es de 832 euros, un 27,6% más barato. En esa misma zona, un apartamento, particular, normalito pasa de costar 311 por noche a 463 (una subida de un 48,9%) para volver, una semana más tarde, a la tarifa inicial. La mayoría de las villas de lujo (más de 5.000 euros por noche) mantienen sus precios durante toda la temporada. Ahí no hay cambios relacionados con la apertura de las discotecas. Sí lo hay, sin embargo, en cuanto a disponibilidad. El fin de semana que el ocio nocturno vuelve a ponerse en marcha en la plataforma aparecen media docena de villas disponibles, la mitad que unos días más tarde.