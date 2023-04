Los elevadísimos precios que alcanzan los alojamientos en hoteles para el último fin de semana de abril, coincidiendo con la apertura de las discotecas de Ibiza. La gran demanda propicia la subida de tarifas, que alcanzan en algunos casos cifras estratosférica, como las de la ‘Rock Star Suite’ del Hard Rock: 14.000 euros por dos noches. Pese a los precios por las nubes, apenas quedan ya alojamientos libres en la isla para ese fin de semaña, que también coincide con el puente de mayo.

Que el ex teniente de alcalde de Vila, el socialista Alfonso Molina, entrará a trabajar en Citelum, la empresa del alumbrado en la ciudad, pese a que no había pasado el tiempo necesario desde su cese como edil, a causa de las irregularidades detectadas por el SPIB en la gestión de subvenciones públicas recibidas para sus empresas. La Oficina Anticorrupción confirma ahora que Molina incumplió la ley. El PP ya denunció en el Ayuntamiento ese fichaje, pero la edil Elena López se limitó entonces a decir que no era portavoz ni de Molina ni de la empresa Citelum.