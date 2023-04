El alcalde de Sant Antoni niega que se pueda prohibir el paso de quads por caminos que ya impiden Manacor, Artà y Alcúdia

Sant Antoni aprobó en su último pleno la creación de una ordenanza para regular la circulación y estacionamiento de vehículos de motor en las zonas protegidas del municipio con el fin de prohibir los itinerarios deportivos o turísticos por los caminos rurales, por ejemplo con quads o con boogies. La moción, presentada por El Pi, contó con el apoyo de toda la oposición (PSOE-Reinicia y Unidas Podemos), mientras que Cs y PP se abstuvieron.

La propuesta prosperó (el PP está en minoría), pero no parece que el alcalde, Marcos Serra, vaya a impulsar la creación de esa ordenanza en lo que queda de mandato: «No se puede aprobar sin informe técnico», aseguró, a la vez que hizo suyas las palabras de la primera teniente de alcalde, Neus Mateu, de que «el mundo rural no es competencia del Consistorio», sino «del Seprona» (Guardia Civil), y que la Policía Local no tiene competencias en el tránsito en ese ámbito. «Usted [Joan Torres, de El Pi] dice que sí [se puede regular el tráfico], aquí cada uno dice la suya», zanjó el alcalde.

Sin embargo, ya hay varios consistorios de Mallorca que han regulado o prohibido mediante ordenanzas o reglamentos el acceso de ese tipo de excursiones o safaris de quads en sus respectivos municipios, tal como se aprobó en el pasado pleno de Sant Antoni, lo que enojó al alcalde. Por ejemplo, Artà, Manacor y Alcúdia ya disponen de normativas para «regular la circulación y el estacionamiento de vehículos de motor dentro de los espacios naturales del término» municipal.

El último en hacerlo, y con contundencia, ha sido Alcúdia, que publicó esa ordenanza en el BOIB del pasado 21 de marzo. Con ella pretende regular la circulación y el aparcamiento de vehículos de motor «dentro de los espacios naturales del término municipal que han recibido esta calificación por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales, y por la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), que regula los usos en los espacios de relevancia ambiental (espacios naturales protegidos y red Natura 2000) con el objetivo final de garantizar la conservación de los espacios naturales mencionados, asegurando así el respeto a la propiedad pública y privada del medio rural». Se da la circunstancia de que Neus Mateu afirmó en el pleno que «hay una normativa balear que ya lo regula», y precisamente mencionó esa LECO que, a su juicio, dice «claro» en el artículo 33, sobre la gestión y administración de estos espacios, «que la conselleria [balear de Medio Ambiente] es la competente» . La edil de Gobernación afirmó en esa sesión que el Consistorio poco podía hacer al respecto: «No somos competentes para regular mediante una ordenanza municipal un aspecto cuya competencia recae en la conselleria de Medio Ambiente». Además, subrayó que «fuera de zonas urbanas no es competencia de la Policía Local [el control del tránsito], sino que es el Seprona de la Guardia Civil» el que debe regular ese ámbito.

Sin embargo, Alcúdia (al igual que Manacor y Artà) establece en el artículo 7 de esa ordenanza, que «no está permitida en los espacios naturales la práctica deportiva con vehículos motorizados ni la realización de itinerarios turísticos con esos vehículos [quads, boogies…], dado que los caminos no están preparados y los espacios naturales se pueden degradar gravemente». Es más, indica que «la vigilancia del cumplimiento de estas normas corresponde a los servicios de vigilancia municipales correspondientes y a la Policía Local», lo que no coincide con lo que afirma Mateu.

600 euros de multa

De hecho, califica de infracción muy grave «practicar deportes usando vehículos motorizados» o «realizar itinerarios turísticos» utilizando «4x4, motocicletas de cros, trial, quads, vehículos ATV, boggies y vehículos de naturaleza análoga». La infracción grave comporta una multa de 600 euros.

El Ayuntamiento de Alcúdia indica en esa ordenanza que puede «limitar o prohibir, con el consentimiento de la propiedad, mediante la señalización vertical correspondiente, la circulación de vehículos de motor por caminos o pistas forestales cuando se pueda ver afectada la protección de determinados parajes con valor paisajístico, ecológico o forestal, incluso prohibir estacionar vehículos de motor por los laterales de los caminos o pistas forestales cuando se pueda ver afectada la protección de determinados parajes con valor paisajístico, ecológico o forestal».

Los reglamentos de Manacor y de Artà son casi idénticos y limitan, igualmente, la velocidad a 30 kilómetros por hora en esos parajes naturales.

Quejas de los vecinos y regantes de Corona, Sant Rafel y Buscastell

La propuesta aprobada en el pasado pleno advierte de que la circulación y el estacionamiento de boogies y quads «provoca diferentes problemas», especialmente «las excursiones sin ningún control» de esos vehículos, «que levantan polvo y crean ruidos incontrolados» y no respetan «la propiedad pública y privada del medio rural», defendió Joan Torres.

El edil de El Pi recordó a la concejala de Gobernación, Neus Mateu, que la moción no se refería «al control medioambiental, sino del tránsito, que es competencia municipal. No es lo mismo», y señaló que son numerosos los consistorios del Levante mallorquín que ya están elaborando sus propias ordenanzas o reglamentos al respecto para frenar la proliferación de ese tipo de excursiones.

También señaló que las asociaciones de vecinos de Corona, Buscastell y Sant Rafel le habían expresado su preocupación por «los problemas que causan algunas excursiones en caminos de espacios naturales con quads, cada día más asiduas (…) y con las que algunos hacen negocio a costa de los espacios naturales, de molestar a los vecinos y de destrozar los caminos», insistió. «Se trata -añadió- de que dejen tranquilos los espacios naturales y los cuidemos y ayudemos a conservarlos evitando esos usos. La gente del campo quiere que se abandone ese mal uso de los caminos».

Precisamente, Cristina Ribas, de PSOE-Reinicia, indicó que los vecinos y regantes de es Broll «demandan» poner coto a la proliferación de excursiones por Forada con vehículos a motor: «Dejan los sembrados cubiertos de polvo, que convierten los frutos en incomestibles. Y los caminos aún quedan en peor estado del que ya están por el paso de los quads».