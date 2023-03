Los comités de empresa de las tres residencias públicas de Ibiza, Can Raspalls, Sa Serra y Can Blai han convocado este viernes a las 11 horas una concentración ante la primera de ellas para exigir mejoras salariales. Se trata de la primera medida de presión y no descartan llevar a cabo otras, ante lo que consideran un «agravio comparativo» tras la subida a dos de las categorías laborales de sus plantillas y no al resto. Reclaman al Govern balear, que las gestiona a través de la Fundación de Atención y ayuda a la Dependencia y Promoción de Autonomía Personal, que «repare» este «agravio comparativo», como «única manera de conseguir una estabilidad en las plantillas, y con ello evitar que los trabajadores/as de los tres centros busquen otros centros de trabajo mejor remunerados», señalaron ayer a través de una nota de prensa.

«El año pasado se materializó una subida salarial para dos de las varias categorías existentes en las plantillas de dichas residencias. A raíz de dicha situación, comenzamos una lucha para que dicha subida se hiciera extensiva a todo el personal e iniciamos reuniones con varias autoridades insulares al objeto hacerles saber la situación en que nos encontrábamos y reclamar su ayuda. Desde el Consell nos informaron de que no era viable la realización de ningún traspaso, ya que los presupuestos que se ofrecían desde el Govern eran insuficientes», cuenta la nota. Reuniones infructuosas «Tras conseguir datos con los que poder hacer una comparativa de los sueldos del personal del centro gestionado por el Consell (Cas Serres), se procede a remitir una primera propuesta de subida salarial a la consellera del Govern, Fina Santiago. La respuesta de la consellera, es que no se podía aplicar una subida salarial únicamente a los centros de Ibiza, que tendríamos que elevar una propuesta conjunta para todo el personal de Fundación (Ibiza y Mallorca), así lo hicimos en una reunión mantenida con ella en septiembre del pasado año», continúa. Esa reunión fue infructuosa, ya que desde la conselleria les comunicaron que se tenía que negociar a través de la Mesa de Sector Instrumental, en la que la administración les comunicó su propuesta de «equiparar los salarios mínimos del Sector a los mínimos del personal de la Comunitat Autònoma». «Dicha propuesta supone una subida mínima que no repercute en todas las categorías. Solo afecta a las más altas y es contraria a todo lo reclamado, que era una subida escalonada, mayor para las categorías más bajas y que fuera subiendo hacia arriba, pero que supusiera una subida sustancial para todos», explican. Al no conseguir que la conselleria acepte sus peticiones han decidido movilizarse, comenzando por la protesta que llevarán a cabo hoy en Can Raspalls.