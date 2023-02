Sanidad en Ibiza: «El problema de Oncología es de falta de médicos, no de organización»

«El problema del servicio de Oncología no es la falta de organización, es la falta de médicos. Y no hay gente porque no hay candidatos para contratar», afirma Carlos Rodríguez Franco, jefe del servicio de Oncología del Hospital Can Misses, que rechaza de plano las propuestas que el pasado miércoles hizo la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac) a la conselleria de Salud. «No se ajustan a nuestro problema real», indica el jefe del servicio y, en estos momentos, único especialista de la plantilla.

«No necesitamos alguien que coordine las vacaciones o los días libres, necesitamos que haya oncólogos», señala el médico, que explica que esto ya se lo comunicó a la asociación cuando le explicaron las propuestas que tenían pensado plantear a la conselleria y la gerencia para mejorar la atención en el servicio. «Tampoco se necesita personal administrativo que ayude a los médicos de Son Espases para acceder a las historias», continúa el responsable del servicio, que niega, como afirmaba la entidad, que éstos no tengan acceso a la información de los pacientes a los que atienden en sus visitas al Hospital Can Misses. «Los accesos se los dio informática y en sus primeras visitas todo el mundo les ha ayudado con los accesos, donde se piden las pruebas. Les hemos ayudado tanto el personal administrativo como yo. Saben perfectamente acceder a las historias», relata el jefe de Oncología, que considera que esta reivindicación de Apaac está «fuera de lugar». Carlos Rodríguez Franco asegura que entiende que a los pacientes del servicio no les guste que no siempre les atienda el mismo oncólogo. «No es la situación ideal», reconoce el jefe de Oncología quien agradece el apoyo que está recibiendo el hospital público de Ibiza de los especialistas del hospital de referencia de la Comunitat, Son Espases. «Gracias a esto cuando entran en la consulta hay un oncólogo que les atiende, un profesional preparado y cualificado que coge un avión para atenderles», insiste Rodríguez Franco. El jefe del servicio de Oncología del Hospital Can Misses señala que, en estos momentos, sin posibilidad de contratar a ningún especialista para Ibiza, la alternativa a las visitas de los oncólogos de Mallorca, con todas las complicaciones que esto implica, «sería que no hubiera consultas, o que fueran los pacientes los que se tuvieran que desplazar a Son Espases». Esta semana, sin embargo, la niebla impidió que uno de ellos pudiera llegar a Ibiza, por lo que tuvo que atender las consultas por vía telemática. El Hospital Can Misses lleva cerca de un año buscando tres oncólogos para completar la plantilla del servicio, que es de cinco especialistas. Hace apenas unos días la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, afirmó en Ibiza que Can Misses estaba a la espera del sí de tres médicos que se habían interesado por la plaza. De momento, sin embargo, y a pesar del triunfalismo de la consellera, no se ha producido ninguna contratación. De los dos oncólogos propios con los que cuenta el hospital ibicenco, una se encuentra de baja, por lo que ahora mismo únicamente hay uno, el jefe del servicio.