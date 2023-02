El cumpleaños de la mujer más longeva del municipio de Ibiza

En su 105 cumpleaños María Serra Ferrer luce la chaqueta rosa palo, la falda gris, el pañuelo estampado y los pendientes de botón payés que le regalaron el pasado domingo, cuando celebró su aniversario, con un día de adelanto, junto a la familia. «No sé ni cómo voy peinada», comenta atusándose el pelo mientras con la mirada busca la aprobación de sus sobrinas Fina y Rosa. «Estás muy guapa», le tranquilizan antes de que ella y su hermana Antonia, que el pasado 8 de enero cumplió 100 años, posen para el fotógrafo de Diario de Ibiza brindando con hierbas ibicencas. Un chupito al día de este licor típico de las Pitiusas «es sagrado» para las hijas de Joan Serra, de Can Fèlix, el último molinero de Puig des Molins. «Quizás ése sea el secreto de tanta longevidad», comentan entre risas las ahijadas, que explican que en el pasado, en muchas ocasiones, las hierbas ibicencas que se consumían en Can Fèlix eran caseras y «muy potentes». Las hacía Antonia, que intenta recordar sin éxito las «más de veinte plantas» que utilizaba para elaborar esta bebida espirituosa.

María está encantada con la decoración especial que preparó Bilma Soto, su cuidadora, para la celebración de su cumpleaños. «Lo hicieron todo ella y mis sobrinas, yo solo miré y dije lo que me gustaba y lo que no», explica. «Le gusta mandar», apostilla con picardía Antonia.

Además de tener dotes de mando, María es «muy perfeccionista, paciente y observadora», cualidades que resaltan sus sobrinas y de las que hace gala durante el encuentro con Diario de Ibiza. Tiene unos 105 años envidiables, aunque le fallan el oído y las piernas. «Lo único que me fastidia es no poder caminar», lamenta la cumpleañera, que con su silla de ruedas y en compañía de su cuidadora o sus sobrinas sale a diario a dar cortos paseos por los alrededores de su vivienda. Eso y «gandulear», como confiesa con una sonrisa, es lo que le gusta hacer en su día a día. De siempre, le ha encantando leer, «sobre todo novelas de amor» y la prensa, y esa afición la sigue manteniendo. «Leo Es Diari y revistas casi todos los días», asegura. «También me gusta mucho cantar, aunque no lo haga muy bien», añade. De hecho, el domingo, en la celebración familiar, se arrancó con la popular canción de ‘Los nardos’, la de la ‘Por la calle de Alcalá...’, y hoy dedica a los presentes otro clásico, ‘Allá en el Rancho Grande’, de Jorge Negrete.

Bailar, sin embargo, no le ha gustado tanto y eso que Juanito, su hermano pequeño, fue el fundador de Mar Blau, la primera sala de fiestas de la isla. «A María le gustaba la juerga, pero al ser la mayor no podía salir tanto como el resto. A ella le tocó quedarse en casa, ayudaba a mi madre, hacía la comida y cosía la ropa para la familia», detalla Antonia.

Al parecer, María como costurera no tenía precio. «Cosía que daba gusto, de Dior», asegura Fina tras recordarle a su tía que le debe un vestido porque a Rosa sí le hizo su traje de Comunión, pero a ella no «porque entonces vivía en Mallorca».

Felicitación de las autoridades

Todavía conserva mucha agilidad en las manos y lo demuestra haciendo durante un rato punto de cadeneta. Le observan admirados el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, y las concejalas Carmen Boned y Montserrat García, que acaban de llegar a la casa para felicitarle el cumpleaños. «A mediodía vendrán también el presidente del Consell, Vicent Marí, y la directiva de Hogar Ibiza, porque María y Antonia son socias desde hace muchos años», señala Marga, otra de las sobrinas.

«Es usted la más longeva de Vila», confirma Rafa Ruiz a María antes de que Antonia muestre a todos las dos bolsas de tela que las dos han decorado hace unos días pintando en una ellas flores y en otra, el molino de su padre.

La mayor de las hermanas recuerda al alcalde y a las concejalas de Vila algunas anécdotas de su juventud, como cuando le llevaba higos a una familia que vivía en Dalt Vila, que, a cambio, le daba alguna prenda de vestir que ella arreglaba para ponerla a su medida.

Rafa Ruiz regala por su cumpleaños a María un centro de flores con orquídea incluida. «¡Qué bonito!», exclama ella, que cuando coge más confianza se atreve a sugerir otro regalo, «un viaje». Las sobrinas, más prácticas, le proponen al alcalde de Vila otro presente, que arregle el tramo de camino que está junto a la casa para evitar a su tía los baches en sus paseos diarios. Rafa Ruiz se compromete a hacer la mejora, aunque la mirada de María delata que no tiene demasiada fe en que se cumpla la promesa. Su deseo de cumpleaños lo tiene clarísimo: «Que en 2024 pueda reunirme de nuevo con toda la familia para celebrar los 106 años y que me conserve como estoy ahora».