La oposición exige al PP la dimisión de Miguel Tur para pactar inversiones y el pliego de Fiestas de Sant Antoni

Unidas Podemos y PSOE-Reinicia están dispuestos a dar su apoyo al equipo de Gobierno de Sant Antoni (actualmente en minoría) en aquellos asuntos «esenciales y vitales» para el municipio, pero exigen al Partido Popular que «asuma responsabilidades políticas» por los contratos a dedos del Caso Sonitec (otorgados por el edil de Fiestas, Miguel Tur, a su amigo Vicente Escandell) si quiere sacar adelante tanto «inversiones» como los pliegos para contratar «actos y eventos». Ambas formaciones hicieron saber hoy al alcalde, Marcos Serra, estas condiciones tras reunirse ayer jueves en el Consitorio.

Antes de ese encuentro, la edil de Hacienda, Eva Prats, contactó con los tres grupos de la oposición mediante un correo electrónico enviado hace «una semana y media» en el que, «a modo de interrogatorio», según califican quienes lo recibieron, les preguntaba por qué no habían aprobado en el pleno de enero «una serie de incorporaciones de crédito para el correcto funcionamiento del Consistorio». Esta manera de contactar no agradó a ninguno de los partidos, que en los tres casos reclamaron a Prats que si quería negociar debía ser cara a cara, encuentro que finalmente de materializó ayer, pero por separado: «Le dijimos que si querían negociar y llegar a acuerdos, que se dejaran de audios, de whatsapps y de correos y nos convocaran a una reunión», indican desde el PSOE-Reinicia. El Pí no fue convocado.

«Tienen que asumir responsabilidades políticas por el tema de Sonitec si el PP quiere tener un apoyo mayoritario a sus medidas, sobre todo en el tema de inversiones (en vías públicas por ejemplo), donde lo van a tener muy complicado. Han dado por hecho que no lo han hecho bien en la concejalía de Fiestas y se ha demostrado», advierte Antonio Lorenzo, candidato del PSOE a la alcaldía en las próximas elecciones municipales. «Si se asumen responsabilidades políticas de aquí al pleno podemos llegar a acuerdos perfectamente», afirma. En el pasado pleno, PSOE Reinicia señaló que el edil Miguel Tur no podía seguir «ni un minuto más» manejando dinero público.

«Si se asumen responsabilidades políticas de aquí al pleno podemos llegar a acuerdos perfectamente»

Eso sí, existen «una serie de puntos que pueden salir adelante sin que asuman esas responsabilidades políticas», apunta Lorenzo: «Sería sobre asuntos que consideramos vitales, esenciales». Entre estos figurarían los servicios de prevención de incendios, los relativos a los residuos sólidos y los sociales. No entra en esos asuntos «vitales» el pliego de Fiestas: «En este caso, o se asumen responsabilidades o nada. Se puede hacer ese pliego, además, de otra manera. No estamos de acuerdo en cómo está redactado. Hay que convocar una comisión para que los grupos de la oposición aportemos ideas y cambios. No pueden llevar ese documento cerrado al pleno para que lo aprobemos porque sí».

En ese sentido, el socialista reclama al alcalde «un esfuerzo mayor para negociar y ceder». «No entendemos —prosigue— por qué está tan cerrado a pactar. Parece más preocupado en desgastar a la oposición que en desatascar el Ayuntamiento».

No entra en esos asuntos «vitales» el pliego de Fiestas: «En este caso, o se asumen responsabilidades o nada»

La reunión del jueves, que duró apenas media hora, «no fue bien», según Lorenzo: «El alcalde tuvo la misma actitud de siempre, prepotente, no sabe negociar. Quiso repasar lo que llevó a pleno sin dar pie a que hiciéramos propuestas o saber qué nos parecía mal. Se le notaba molesto, incómodo. Nos dimos cuenta enseguida. Pero está en minoría y tiene que pactar para sacar adelante ciertas medidas».

Desde PSOE-Reinicia están dispuestos a colaborar, pero con condiciones: «Intentaremos aprobar en el próximo pleno todo lo que sea vital y necesario, pues queremos ser responsables. Pero que no intenten colarnos ciertas cosas sin haber negociado o intentado pactar con nosotros, y asumido su responsabilidad política por el Caso Sonitec. No pueden decir en un pleno que no se han hecho las cosas bien e incluso pedir disculpas, pero que todo siga igual. Eso es esencial». El edil, que ha pedido al alcalde «una nueva reunión» para avanzar en acuerdos, recuerda que ya en el pleno de enero apoyaron al equipo de gobierno en asuntos como «las subidas salariales a funcionarios y la construcción de la escoleta de Sant Rafel», por lo que, a su juicio, «queda demostrado que cuando algo es importante» votan a favor: «Pero no podemos darles carta blanca en todo sin que consulten con nosotros. Están en minoría».

Pero además es condición sine qua non «que el equipo de gobierno asuma responsabilidades políticas por los pagos irregulares y el mal proceder que se ha llevado a cabo en la contratación de la concejalía de Fiestas y Turismo»

Unidas Podemos remitió esta mañana un correo al alcalde en el que le comunica su predisposición a llegar a acuerdos «en la mayoría de temas» si, tras recibir la información técnica solicitada sobre varios asuntos tratados el jueves, se cumplen, «como requisito indispensable», cuatro condiciones. Hay tres muy concretas: crear una partida para Cáritas de 80.000 euros, poner en marcha un censo de vivienda como el del Ayuntamiento de Eivissa para detectar alquileres turísticos ilegales y la gratuidad de la Escoleta de Can Coix «durante la mañana y la tarde». Pero además es condición sine qua non «que el equipo de gobierno asuma responsabilidades políticas por los pagos irregulares y el mal proceder que se ha llevado a cabo en la contratación de la concejalía de Fiestas y Turismo», a cuyo frente se encuentra Miguel Tur.

«Pedimos —explica Fernando Gómez, portavoz de Unidas Podemos— cuatro cosas para apoyar casi todas las medidas, pero no todas: lo que no haremos es respaldar el pastizal del pliego de Fiestas para que le sigan dando dinero a dedo a Sonitec». Gómez se huele que en el equipo de gobierno saben que no va a transigir en ese asunto: «En el encuentro del martes, sobre la partida para el pliego de Fiestas pasaron de puntillas. Saben que no voy a aprobarles nada de eso. Ni entraron».