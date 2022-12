Sara Del Mar García, presidenta de Kellyus Unión Balear: «Esperamos que el nuevo convenio regule las cargas de trabajo»

Sara del Mar García (Las Cabezas de San Juan, Sevilla, 1970), afiliada a UGT, es la líder de las camareras de piso en Balears, colectivo representado en el archipiélago con alrededor de 80.000 trabajadoras. «Más del 95% somos mujeres, pero ya hay algún hombre, no es una leyenda urbana», comenta. Kellys Unión Balear nació en 2017 con nueve trabajadoras al frente, una de ellas García.

¿Usted es una de las que empiezan el día empastillándose para ir a trabajar?

Afortunadamente, yo no, pero la mayoría sí y muchas toman ansiolíticos.

El reconocimiento de sus enfermedades profesionales es uno de sus triunfos, ¿en la práctica está funcionando?

Solo para algunas enfermedades, como las del síndrome del túnel carpiano. Otras no se incluyeron en el BOE y la mutua puede decirte que no te da la baja por enfermedad profesional. Por ejemplo, con enfermedades relacionadas con el brazo. La razón la tendría la camarera si denuncia, pero no lo hace. Hemos hablado varias veces con el conseller Negueruela y Rubén Castro, del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), y se ha seguido haciendo otro estudio para ampliar el cuadro de enfermedades.

¿Qué efectos provoca en su salud el desarrollo de sus tareas?

Con un problema de cervicales estás todo el día con mareos y no te puedes agachar ni levantar. Si es en los hombros, no puedes hacer el arrastre de las camas, con lumbalgia igual. Yo padezco de las rodillas. Y el estrés al que nos vemos sometidas. Somos un departamento que trabaja con una hoja de partes, con el trabajo para cada día. En recepción o un comedor no te dicen a cuántas personas vas a atender, pero en Pisos ya sabes que tienes, por ejemplo, 24 habitaciones y hay casos también con las zonas comunes del hotel. Eso ya te genera estrés para ver cómo haces para terminarlo a tu hora. Y piensas, no voy a beber agua para no hacer pipí, no voy a bajar a comer o si fumas, no voy a entretenerme dos minutos en eso.

¿Cómo es la relación con la gobernanta?

Depende de cada hotel, puede ser una más que se arremanga para hacer habitaciones, como en mi trabajo, y otras que van detrás tuyo pasando el dedo. Incluyendo al director o directora del hotel, que a veces también lo hacen.

«Mientras esté de ministro José Luis Escrivá no vamos a conseguir la jubilación anticipada»

¿Pasan el dedo a ver si hay polvo?

Sí, sí. A veces se agachan a ver si has limpiado bien debajo de la cama.

¿Y cómo te hace sentirte?

Supermal. Tú intentas hacerlo lo mejor que puedes, pero cuando no tienes tiempo, es inviable. No tenemos ocho horas para hacer habitaciones. Yo llego al hotel y empiezo con la recepción, el bar, los baños, la calle. Y tienes que preparar tu carro con los productos de limpieza o los que tienes que reponer en las habitaciones, la ropa de cama... Y tienes derecho a 15 o 20 minutos de comida. Hay hoteles de superlujo con habitaciones como campos de fútbol.

¿Han avanzado en su lucha para conseguir la jubilación anticipada?

No. Mientras esté el ministro José Luis Escrivá no lo vamos a conseguir. En las islas tiene que haber otra forma de contabilizar las cotizaciones. Nosotras no trabajamos un año, sino seis meses, hay a quienes solo les contratan de mayo a septiembre. Jamás puedo llegar a tener 30 años cotizados así y tú no puedes trabajar seis meses para vivir doce. Cuando llegué a la isla los hoteles estaban abiertos todo el año. ¿Qué ha pasado para que la mayoría de la planta cierre? ¿Cómo nos vamos a jubilar con 67 años si no trabajamos lo suficiente? Es inviable. Al final vamos a ser un lastre para la Seguridad Social y para el empresario porque van a tener que estar pagando bajas por enfermedades.

¿Qué avances esperan con la regulación de las cargas de trabajo a que obliga la ley turística?

Hay que esperar que empiece la temporada el año que viene. La carga de trabajo no va a menguar porque te pongan una cama elevable, vas a seguir con la misma cantidad de habitaciones. En teoría el estudio de cargas de trabajo iba a empezar en octubre. Le dije a Rubén Castro que no era el mes más indicado, tendría que ser en julio y agosto. Me contestó que se haría otro en temporada alta. Los estudios ergonómicos tienen que hacerse por hoteles, porque depende de la zona en la que esté y el tipo de turismo que recibe.

El investigador en turismo Ernest Cañada asegura que con la reactivación turística hay menos personal y más exigencias de limpieza. ¿Cómo ha sido la temporada 2022 en Balears?

Ha sido bestial. El problema lo achacan a que no ha venido personal de la península, pero también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que se está jubilando y quedan vacantes. El problema añadido es que no viene gente por los precios astronómicos de la vivienda, que sigue sin regularse. Y no creo que la solución sea que te aloje el hotel, que se hagan guetos como antiguamente, sino bajar los precios del alquiler.

«No creo que cueste mucho encontrar trabajadoras, lo que no permiten es que las exploten»

¿Ha sido habitual la sobrecarga de trabajo?

Sí, apelando a que no encontraban personal. Y no creo yo que cueste mucho encontrar camareras de piso, lo que pasa es que la gente se ha cansado de que la exploten. Si haces 30 habitaciones y en el hotel de enfrente te dan 20, evidentemente, te vas a ir, o si te alargan el contrato dándote solo un día libre en lugar de dos. Eso es lo que se está haciendo: elegir dónde trabajar para ir donde te cuiden más.

¿Qué tipo de denuncias son las más habituales?

Los despidos. Hecha la ley, hecha la trampa. Con la reforma laboral pasas de ser temporal a tener un contrato indefinido o de fijo discontinuo. Tienes 45 días de prueba, y a los 44 te ponen en la puerta de la calle. Eso ha pasado este año. ¿Esperan 44 días para ver que no eres capaz de hacer tu trabajo? Eso se ve la primera semana. También no respetar los dos días libres o tener que alargar la jornada media o una hora para cumplir con el parte de trabajo. La reforma te respalda, pero se tiene que respetar. Y si hay menos denuncias por la sobrecarga de trabajo es por el miedo a perder el trabajo —muchas camareras de piso son familias monoparentales—, o a ser víctimas de acoso laboral.

¿Tienen identificados a los empresarios más explotadores?

No. A veces cargamos contra los empresarios y la mayoría de las veces ni saben lo que se cuece en sus hoteles. Habría que ver qué director quiere quedar bien con la empresa y explota a los trabajadores para ahorrarse personal y ponerse una medalla al final de la temporada. Para que vuelven los clientes también hay que cuidar a los trabajadores.

¿Qué esperan de la próxima negociación del convenio de hostelería?

Esperamos que si se ha hecho el estudio del Ibassal sobre las cargas de trabajo que se ponga de manifiesto y los hoteles estén obligados a rebajarlas.

¿Y sobre el alza salarial?

Nosotras nunca hemos pedido que nos suban el sueldo. Aunque a nadie le amarga un dulce. ¿De qué me sirven 20 euros más al mes si me los voy a gastar en ansiolíticos o antiinflamatarios? Lo que queremos es que nos rebajen la carga de trabajo para no tener que estar arrastrando enfermedades.

¿Las camas elevables son la panacea para su colectivo? ¿Era una de sus demandas?

Nunca las hemos pedido, yo no he trabajado con ellas, no sé si serán mejor o peor. Quiero pensar que serán mejores para la salud, pero no van a reducir la carga laboral, seguiremos con las mismas habitaciones. Hay compañeras que las usan y dicen que les va bien y otras que no. Los hoteles están viendo opciones, algunos para adaptar las que ya tienen.

¿Se sienten utilizadas por la clase política? ¿Hay postureo en el acercamiento a las camareras de piso por parte de Francina Armengol, Iago Negueruela o la ministra Yolanda Díaz?

Quid pro quo. Tú me utilizas, pero yo también saco un beneficio. Somos conscientes de ello cuando llegan las elecciones. Cada vez que salimos en una foto es visualización para la asociación. Tenemos que agradecerles los ERTE.

El primer presidente en recibirlas fue Mariano Rajoy. ¿Cuál es su relación con el PP balear, se han reunido con Marga Prohens?

Hemos tenido contacto con ella cuando pedimos reunirnos con todos los grupos en el Parlament y lo hemos hecho con todos, menos con Vox.

¿Algún partido político le ha querido fichar?

Sí, más de uno —el último hace unos días solamente—, pero a mí no me interesa la política.

¿Cuál es su relación con los sindicatos? Cuando empezó su movimiento asociativo les miraban con recelo.

En Balears tenemos muy buen ambiente, en otros lugares de la península no es así. Aunque empezamos mal, algún directivo llegó a decir que estábamos de moda, nada más de paso. Pero se han dado cuenta de que no venimos a suplantar a los sindicatos, evidentemente, venimos a reivindicar nuestro lugar y que no solo somos las que limpian y vamos a seguir con la cabeza agachada. Ellos son nuestra voz para renovar el convenio.

¿Todavía hay hoteleros reacios a que sus trabajadores se organicen?

Sí, y hay hoteles sin delegados sindicales y si algún trabajador intenta organizar un comité, le ponen en la calle o le dan un toque de atención.

¿Cómo sería una jornada ideal para una kelly?

Esa en la que tengas tiempo para hacer una habitación como toca, sin ir con la lengua fuera ni que te afecte a tu salud. Las camas supletorias nos están matando. Hasta que no abres una habitación no sabes qué sorpresa te vas a encontrar, es como los huevos Kinder.