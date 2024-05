Cómo tener una vida sana siendo dj en Ibiza

El dj Roger Sanchez ha compartido en sus redes sociales consejos para mantener un estilo de vida saludable en su profesión. Para poner música en una discoteca en Ibiza no es necesario beber alcohol, drogarse o quedarse hasta el final de la fiesta. Al menos así lo manifiesta Roger Sanchez en un vídeo grabado durante el International Music Summit Ibiza (IMS) que se celebró el pasado mes de abril en el hotel Mondrian Ibiza de Cala Llonga.

El dj ganador de un Grammy e icono de la música house, Roger Sanchez, da las claves en este vídeo titulado: 'Cómo los dj mantienen un estilo de vida saludable' ('How do Djs maintain a helathy lifestyle').

"Me tomo mi trabajo muy en serio", explica el dj, "me divierto con los momentos de fiesta, pero no pierdo de vista la realidad de que estoy aquí como un servidor, esto es un servicio y más que permitirme a mí mismo caer en las madrigueras del conejo, intento ver las madrigueras del conejo llegar".

En cuanto a la dieta, Roger Sanchez señala que intenta que sea "muy sana" y explica que con la edad se ha refinado y alejado de las cosas dulces y los azúcares: "Nunca he bebido mucho, afortunadamente, y no fumo, tú sabes, drogas y todo eso, nunca he sido eso, ha sido una elección personal, pero todas esas elecciones me han permitido tomar decisiones que se han convertido en un prolongado estilo de vida de conciencia".

La clave radica, según Roger Sanchez, en el día de después: "Creo que si piensas sobre cómo quieres verte a ti mismo al día siguiente y solo apuntas en esa dirección y tomas las decisiones que te llevarán ahí, se vuelve un poco más fácil"

"No hacer el after party"

Aunque no puedas ignorarlo todo, señala el dj, pensar que probablemente no terminará bien es muy útil: "No hacer el after party, no hacer la quedada, en realidad, sólo voy a respetar mi tiempo de sueño porque tengo otro curro mañana y eso realmente me ayuda", concluye.

Roger Sanchez proviene de la vibrante escena club de la ciudad de Nueva York. Es conocido por sus legenarios himnos 'Another Chance' y 'Turn Around'. La discoteca Pacha Ibiza, en cuya apertura pinchó, destacó en una nota "su maestría en los remixes que ha dejado una marca indeleble en pistas de iconos como Daft Punk, Madonna y No Doubt".

Con cuatro premios DJ Award al 'Mejor dj de house' y un Grammy por su electrizante remix de 'Hella Good', de No Doubt, la influencia de Roger Sanchez trasciende géneros, consolidando su lugar en la historia de la música dance", destacan desde el club.