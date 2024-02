Este es el artista que vuelve a Pacha Ibiza para el 'Grand Opening Weekend'

El 'Grand Opening Weekend' se acerca y Pacha Ibiza ha anunciado un nuevo artista que pondrá ritmo a esta gran noche. El sábado 27 de abril, el dj ganador del Grammy e ícono de la música house, Roger Sánchez, estará en Pacha Ibiza para dar inicio a la temporada veraniega.

Esa noche, Roger Sánchez estará acompañado de Hannah Wants, con sus sets de techno y house.

"Proveniente de la vibrante escena club de la ciudad de Nueva York, el viaje musical de Roger Sánchez no ha sido nada menos que legendario. Sus himnos como 'Another Chance' y 'Turn Around' se han convertido en sinónimo de noches inolvidables, mientras que su maestría en los remixes ha dejado una marca indeleble en pistas de iconos como Daft Punk, Madonna y No Doubt. Con cuatro premios DJ Awards al 'Mejor dj de house' y un Grammy por su electrizante remix de 'Hella Good' de No Doubt, la influencia de Roger trasciende géneros, consolidando su lugar en la historia de la música dance", destacan desde Pacha Ibiza.