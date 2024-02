Los ‘openings’ de las discotecas de Ibiza disparan las tarifas y agotan las habitaciones en algunos hoteles

Tarifas disparadas y, en algunos establecimientos, lleno completo. Es el panorama que presenta la planta hotelera de Ibiza el fin de semana en el que se concentran los openings de las discotecas. La mayoría de los grandes templos de la música de la isla acogen sus primeras fiestas entre el 26 y el 28 de abril, momento que marca una clara subida de los alojamientos. Los precios, en la mayoría de los casos, vuelven a bajar justo después de esas fechas durante un par de semanas para iniciar después una escalada constante que alcanza su pico desde mediados de julio hasta mediados de septiembre, según se aprecia al tratar de reservar en estos establecimientos.

No sólo aumentan las tarifas durante el último fin de semana de abril sino que, además, en algunos hoteles ya es imposible conseguir una habitación entre el 26 y el 28 de ese mes. En otros casos, los establecimientos aprovechan para aumentar sus ingresos no únicamente subiendo las tarifas sino, además, aumentando la estancia mínima. Esto es, que los clientes no pueden reservar para dos o tres noches, todo el fin de semana, sino que les obligan a pernoctar (o, al menos, a pagar, aunque no lo hagan), un mínimo de cuatro o cinco noches. Condición que no se da ni la semana previa ni las semanas posteriores, cuando sí es posible reservar únicamente para un par de noches.