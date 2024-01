Las discotecas de Ibiza prevén otra temporada «espectacular»

La temporada de 2023 fue todo un éxito para el sector del ocio nocturno en Ibiza, que adelantaba por segundo año consecutivo los openings al mes de abril. Ahora, aunque todavía es pronto para hacer previsiones exactas, todo apunta a que se repetirán cifras. «Lo que nos dicen los asociados es que prevén una temporada prácticamente igual que la pasada, que ya fue espectacular. Si seguimos en la línea de los dos últimos años, estaremos muy contentos», expresa José Luis Benítez, gerente de la Asociación Ocio de Ibiza. Aun así, recuerda que a finales de mes se celebra Fitur (acrónimo de Feria Internacional de Turismo), evento que servirá para poder palpar un poco mejor la situación.

En cualquier caso, parece que las discotecas «no van a soltar el mes de abril», que es cuando su clientela empieza a moverse. La Semana Santa es «demasiado pronto este año» [del 24 al 31 de marzo] y seguramente no provocará un adelanto adicional de las fiestas de apertura. De entre los grandes locales de la isla, los primeros en anunciar la fecha de su opening fueron Ushuaïa y Hï Ibiza. En ambos casos se celebrará el sábado 27 de abril, tal y como anuncian en sus redes sociales y páginas web.

La primera fiesta del calendario que aparece en la web del club Eden tendrá lugar el 9 de mayo; en O Beach Ibiza la gran fiesta de apertura será el 3 de mayo, aunque hay previsto un soft opening para el 26 de abril. Ibiza Rocks prevé celebrar su gran apertura el fin de semana del 4 y el 5 de mayo, aunque también prevé fiestas en la piscina a finales de abril, según se explica en la web de este hotel. Grandes discotecas como Pacha, Amnesia, el DC10 o el Club Chinois por el momento no han anunciado fechas de opening.

«El esfuerzo grande que se ha hecho estos dos últimos años ha sido irnos al mes de abril, cuando históricamente se abría el último fin de semana de mayo o incluso algunos en junio. Que la gran mayoría hayan apostado por seguir en abril es muy positivo», añade Benítez. Los cierres, por su parte, también han ido atrasándose, ya que antes «muchos locales cerraban en septiembre» y ahora estas fiestas se producen prácticamente a mitad de octubre. Benítez reconoce que «muchos también hablan de las molestias de las discotecas», pero destaca que «atraen a muchísima gente y generan mucha riqueza en cuanto a puestos de trabajo y todo lo que hay alrededor de una industria tan importante como esta». «Vamos a intentar molestar lo menos posible y cuidar tanto la seguridad tanto de los clientes como de los trabajadores», reitera.

Así, confirma que el hecho de que la temporada de ocio nocturno sea más larga facilita las cosas a la hora de fidelizar plantillas. Preguntado por la cantidad de puestos de trabajo que generan los openings, el gerente de Ocio de Ibiza señala que las cifras prácticamente se mantienen de un año para otro: «Siempre estamos más o menos en los mismos números, entre 2.000 y 2.200 trabajadores directos. Indirectos hay más, con toda la preparación de las salas y demás».

A finales de abril de 2023, Benítez explicaba a este diario que, teniendo en cuenta los aforos y la rotación dentro de las salas, seguramente iban a pasar por ellas entre 25.000 y 30.000 personas, aproximadamente, durante los openings. Sobre el impacto económico de estas aperturas, Benítez estimaba que fuese de más de 30 millones de euros.

Los hoteles, a otro ritmo

Las aperturas de hoteles van a un ritmo diferente. En palabras de Manuel Sendino, gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), «la temporada empieza oficialmente el 1 de mayo», aunque «luego la realidad es que algunos hoteles la anticipan y otros la retrasan». «Alguno abre el 10 de mayo, otros el 20 de abril. En principio lo normal es que a lo largo del mes de mayo abran todos, salvo que estén de obras o haya alguna circunstancia particular», agrega Sendino.

En cualquier caso, expresa que abrir a finales de marzo «no es fácil»: «Yo diría que no será algo generalizado. Seguramente alguno ha decidido abrir, incluso antes de esa fecha, aunque serán decisiones de algunos hoteles que podrán hacerlo. Pero vaya, no será fácil». Aunque todavía no hay previsiones como tal, el gerente de Fehif apunta que «las sensaciones son buenas»: «El ritmo de reservas es bueno, por lo que pensamos que, si nada se tuerce, será una buena temporada, como lo fue la del año pasado». Ya hay hoteles que han comenzado a buscar personal.

Uno de los problemas a los que se enfrenta el sector cada temporada es la oferta ilegal. Sendino lamenta que «deriva en la escasez y carestía de la vivienda», un problema que —recuerda— no sólo repercute negativamente en estas empresas, sino en toda la sociedad pitiusa. Precisamente por ello cada año establecimientos hoteleros ofrecen habitaciones para alojar a parte de la plantilla.

Hoteles que abren sus puertas en marzo o abril

Algún que otro establecimiento ya ofrece habitaciones incluso antes de Semana Santa

La planta hotelera de Ibiza normalmente abre al 100% a lo largo del mes de mayo, aunque algunos establecimientos optan por adelantarse. El Hotel Simbad abre el 15 de marzo. «En 2023 abrimos con muy pocas reservas y a la semana de repente llegaron reservas de última hora y el hotel se llenó. Si hay vuelos baratos y buen tiempo, a la gente le encanta venir», detallan fuentes del hotel. Además, quienes vienen en marzo no buscan desenfreno, sino «disfrutar de las playas y el buen tiempo».

Alicia Reina, que dirige Migjorn Ibiza Suites & Spa y preside en Balears la Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel, explica que su hotel abre el 15 de abril, a la misma altura que en 2023. «Ahora estamos recibiendo un montón de reservas y evidentemente no todas son de abril. No es el mes que más se vende, pero sí que es verdad que hay un porcentaje importante de venta en el último momento en abril. Las ventas que se hacen ahora no reembolsables y anticipadas suelen ser de meses más buenos».

Asimismo, indica que en abril suele venir «más clientela española» y turistas que «viajan en familia o en pareja con algún niño». «Esto no quiere decir que este tipo de clientela no se dé también un poco en mayo o en octubre y parte de septiembre. El resto de meses tienen clientelas particulares», apunta Reina, que recuerda que los mercados emisores son cada vez más diversos. Aunque los más habituales son el británico y el alemán, apunta a otros como «el francés, el suizo y los escandinavos, así como visitantes de EEUU, Australia o Emiratos Árabes», entre otros. Desde la cadena Vibra Hotels señalan que «la valoración es positiva para los números que tenemos en libros para el inicio de temporada»: «Nos hacen ser cautelosamente optimistas. Incluso vemos interés de algunos operadores en reforzar operación de vuelos para abril (...) Estos meses también tenemos mucho grupo deportivo y eventos varios que son importantes». Dicha cadena es de las más anticipadas. Sólo en Ibiza abre siete hoteles en el mes de marzo, según consta en las previsiones de su calendario: el Algarb, Panoramic, Lux Mar, Tropical Garden, District, San Remo y S’Estanyol, todos ellos el día 27. Ya en el mes de abril se prevé que abran puertas otros hoteles como el Mare Nostrum (día 25), Tivoli (25), Jabeque Dreams (25), Jabeque Soul (25), Vila (25), Central City (26) o los Marco Polo I y II (26). El resto de los Vibra abren en mayo.

Las webs de otros establecimientos, como Hotel Torre del Mar, permiten reservar desde marzo. En este caso, desde el día 22. Six Senses Ibiza, por otro lado, prevé abrir el 4 de abril, si bien la mayoría no lo harán hasta mayo.