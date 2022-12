El Consell aconseja trucos para consumir «con sentido común» estas Navidades en Ibiza

¿Es posible, en medio de la vorágine consumista, mantener la cabeza fría y comprar de manera responsable y sostenible? El Consell de Ibiza considera que sí, y este es el motivo que anima la campaña ‘Per Nadal, no tot s’hi val!’, que se ha presentado esta mañana y que durante dos semanas recorrerá todos los municipios de la isla.

«Hay que consumir con seny», ha comentado el conseller de Presidencia y Gestión Ambiental del Consell, Vicent Roig, durante la presentación de esta iniciativa: «El actual modelo de consumo está basado en el usar y tirar, por lo que hay que consumir de manera más responsable, intentando general menos residuos». «El mejor residuo es el que no se genera», ha completado el concejal de Medio Ambiente de Vila, Jordi Salewski, quien también ha animado a la ciudadanía a que «compre en comercios locales».

Para informar y sensibilizar sobre este tema, el puesto informativo itinerante del Consell estará esta semana y la que viene los lunes en Vila -plaza de sa Graduada-, los martes en Sant Josep -en la plaza Mayor de Sant Jordi y Sant Josep-, los miércoles en Sant Antoni -paseo de ses Fonts-, los jueves en Santa Eulària -plaza Isidor Macabich y paseo de s’Alamera- y los viernes en Sant Joan -en las plazas de Sant Joan y Sant Miquel-. Esta semana, el puesto informativo permanecerá abierto de 12 a 18 horas, y la semana que viene de 9.30 hasta 14.30 horas.

¿Cuánto sabes de reciclaje?

En el puesto que este lunes se ha instalado enfrente los juzgados de Vila, los transeúntes se han encontrado, por un lado, un original ‘Pasapalabra del reciclaje’, y por otro, un espacio de Ecovidrio en el que los interesados pueden poner a prueba sus conocimientos sobre el reciclaje. «Creemos que sabemos más de lo que realmente conocemos», comenta Anastasia Mundina, educadora de Ecovidrio, y me pone a prueba: «Si se te rompe una copa, ¿dónde la dejarías?».

Pregunta fácil: las copas van al contenedor verde, el del vidrio, ¿no? Ella niega con el cabeza: «Al contenedor verde va el vidrio, pero un vaso es de cristal. Hay que llevarlo al punto verde». Abochornado, debo admitir que ignoro la diferencia exacta entre el vidrio y el cristal: «El cristal contiene otros elementos, como el plomo, que hace que se caliente a una temperatura distinta del vidrio, con lo que deben ir siempre separados, igual que la cerámica».

Los transeúntes que quieran someterse a este pequeño examen pueden recibir como premio un pequeño iglú de Ecovidrio para reciclar en casa. Una hucha para el cristal que tiene bastante éxito entre los más pequeños.

Tras esta humillación, me someto al ‘Pasapalabra del reciclaje’, afortunadamente con mejor suerte. «Contiene la k. ¿Cuál de estos dos residuos va al contenedor verde? ¿Una botella de vodka o una piel de kiwi?», me pregunta Júlia Guasch, educadora de medio ambiente del Consell. En el contenedor verde, ¡por supuesto! Tras este acierto, Guasch me ofrece el material promocional del Consell de esta campaña: una bolsa de tela con diferentes bolsas y recipientes para sustituir a las bolsas de plástico de un solo uso y para promover la compra de artículos a granel. También me facilita un código QR donde descargarme un tríptico informativo con todos los trucos para reducir mis residuos durante las compras navideñas.

«Hay que buscar alternativas al plástico», explica Carina Escandell, técnica del Medio Ambiente del Consell, «podemos usar el tradicional senalló de Ibiza, o también los carritos para hacer la compra, que antes eran tan habituales». Escandell también aconseja reutilizar los objetos y darles una segunda vida. «En lo banquetes de Navidad, calcular las cantidades para no tirar comida y, en el caso de que hayamos cocinado de más, aprovechar las sobras». No tirar nada y aprovecharlo todo, trucos que han practicado las abuelas de toda la vida durante la época de escasez y que ahora hay que recuperar ya que la era de la abundancia sin límites, parece que toca a su fin.