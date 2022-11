El Consell de Ibiza se suma a la Semana Europea de la Prevención de Residuos, que este año se celebra entre el 19 y el 27 de noviembre, para la que ha organizado varias actividades entre las que se incluyen jornadas de concienciación y talleres, que fueron presentados ayer en rueda de prensa.

El conseller de Presidencia y de Gestión Ambiental, Vicent Roig, señala que en Ibiza, a pesar de ir en la buena dirección, se tiene que aumentar la tasa de reciclaje, marcada tanto por la directiva europea, que indica el camino a seguir, como por el compromiso con la sostenibilidad en la isla. «Tanto la composición de los residuos y el proceso de reciclado inciden directamente en la buena praxis. Es esencial concienciar a la ciudadanía de los procedimientos de gestión responsable y sostenible de residuos en Ibiza para que aumenten su implicación al respeto», según Roig.

Habrá una jornada técnica sobre gestión de residuos el jueves 17 de noviembre, en la sala de plenos del Consell

Con la colaboración de otras entidades (Amics de la Terra, Fundació Deixalles, Asociación For the Planet, «nativ IBIZA alive» y la artista Inés Sarmiento), el Consell ha organizado diferentes actuaciones y actividades para fomentar un cambio de comportamiento y promover los principios fundamentales de la prevención de residuos: reducir, reutilizar y reciclar (regla de las 3R).

Habrá una jornada técnica sobre gestión de residuos el jueves 17 de noviembre, en la sala de plenos del Consell. Está dirigida a profesionales del sector, para exponer, debatir y proponer mejoras y soluciones en la gestión de residuos en la isla. El objetivo es crear un cauce de comunicación entre los técnicos de empresas y los de las administraciones públicas.

También habrá un cuentacuentos en algunas de las bibliotecas de la red insular para introducir los conceptos de reciclaje y su importancia a los más pequeños de la casa.

Visita a Ca na Putxa

También habrá una visita al Área Ambiental de Can na Putxa para las personas que quieran conocer las instalaciones. Una será el martes 22 y la otra el jueves 24 de noviembre. Empiezan a las 9.30 horas de la mañana y tienen una duración aproximada de tres horas. En el Área Ambiental de Can na Putxa se ubican las instalaciones necesarias para la correcta gestión de los residuos de recogida municipal y asimilables a urbanos de la isla. Durante la actividad se visitan y se explica el funcionamiento de las diferentes instalaciones que hay en este complejo, como la planta de triaje de envases y residuos en masa, la planta de tratamiento de materia orgánica y el depósito de control de residuos no peligrosos.

Asimismo hay previstos talleres de compostaje casero.