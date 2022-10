El Govern solo ha expropiado cinco pisos a grandes tenedores en Ibiza

Un total de 16 pisos expropiados temporalmente a grandes tenedores, ninguno de ellos todavía alquilado, 25 de la Sareb que están adjudicados y 270 viviendas de protección pública entregadas en Balears. Este es parte del balance de lo que llevamos de legislatura en cuanto a número de pisos en el archipiélago que en estos momentos están activos y con gente viviendo y que han engrosado el parque público de vivienda. La lista de espera para un piso del Ibavi es de 7.430 personas, 743 menos que el ejercicio anterior, por lo que se ha reducido un 9,1%.

Desde el Govern explican que de las 16 viviendas expropiadas a grandes tenedores (en 2021 se anunció que serían 56), cinco están en Ibiza, tres en Mallorca y ocho en Menorca. En Palma no hay ninguna. «Está previsto que en el plazo de una semana se adjudiquen dos. No podemos concretar cuándo será la adjudicación de las otras seis pero estamos haciendo lo posible para que sea lo antes posible», apuntan desde la gerencia del Ibavi. «Estos pisos han necesitado de un proceso de acondicionamiento, algunos no tenían cédula de habitabilidad, y otros presentaban deficiencias», explica la gerente Cristina Ballester. «Sé que no son muchos, pero con el decreto ley que aprobamos muchos grandes tenedores se han puesto las pilas y han colocado mucha vivienda en el mercado».

En cuanto a pisos de la Sareb, conocida como banco malo, en 2015 el Ibavi firmó un convenio de colaboración con la entidad, de la que el Estado ya tiene el control accionarial, por la gestión de 44 viviendas. «19 las compró el Govern en 2021 por el derecho de tanteo y retracto. 13 están ocupadas ilegalmente y ya lo estaban en el momento de la firma. De las 12 que quedan del convenio, ocho están alquiladas y otras cuatro vacías», explica. De las 19 que ya son propiedad pública, «15 están adjudicadas, dos en convenio con Asuntos Sociales y otras dos en trámite de adjudicar».