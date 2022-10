Sant Antoni acoge un ‘Restaurat’ con los platos de cuchara como protagonistas

El primer teniente de alcalde y concejal de Comercio del Ayuntamiento de Sant Antoni, Joan Torres; el vicepresidente de restauración de la Pimeef (Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera), Miquel Tur, y representantes de la empresa Luz Menú presentaron ayer en la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni la decimotercera edición del certamen gastronómico ‘Restaurat Sant Antoni’, que en esta edición se celebrará del 1 de noviembre al 4 de diciembre.

El evento, que da la bienvenida a la temporada de otoño e invierno, contará con la participación de diez restaurantes del municipio que elaborarán platos que combinan con tradición y aromas ibicencos. Este año, ‘Restaurat’ homenajea a los platos de cuchara y continúa con los menús característicos de este evento elaborados con creatividad, calidad y buen producto de ‘Sa nostra terra’.

Además, mantiene la novedad introducida el año pasado del menú ‘Degustaurat’, un menú degustación para compartir, enfocado a las cenas en compañía y con el producto de la tierra como protagonista.

En la presentación, Joan Torres recordó que ‘Restaurat’ es una de «las actividades consolidadas en la temporada de otoño para dinamizar e impulsar el sector de la restauración del municipio en temporada baja». «Es importante seguir fomentando estos eventos que dan a conocer nuestros establecimientos, así como la calidad de nuestra gastronomía y del producto local», aseguró.

Por su parte, Miquel Tur destacó que esta iniciativa «es una buena oportunidad para conocer los restaurantes que están abiertos en temporada baja y es una excusa para que la gente del resto de la isla visite nuestro municipio y descubran nuestra oferta de restauración».

Tras la presentación se repartieron entre los asistentes bolsas con productos locales de la tierra y los cocineros del restaurante S’Marí realizaron una demostración con la elaboración de una coca de tinta de calamar con sepia, gambas, cebolla encurtida, tomate confitado y mermelada de pimientos.

El menú Restaurat consta de un entrante, un plato principal y un postre, mientras que el menú Degustaurat, para un mínimo de dos personas, contiene de tres a cinco elaboraciones y postre. Ambos tienen un precio de 20 euros.

Los restaurantes participantes son Bresca, Can Germà, Can Tixedó Art Café, Can Tixedó Grill, Es Rebost de Can Prats, Grill Sant Antoni, La Villa Portmany, S.Marí, Sa Palmera y Ses Casetes Art Café.