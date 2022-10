Miquel Suñer: «Tenemos la obligación de mantener el Club Náutico de Ibiza y el derecho de disfrutarlo»

El presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de Balears, Miquel Suñer, dice que el Club de Ibiza es de las pocas instalaciones que quedan en la isla que aún pueden disfrutar sus residentes y confía en que esto siga siendo así. Es de los que piensa que en el concurso que está en marcha por la APB para explotarlo debería contemplarse también la trayectoria y el componente social.

¿Qué sucede con el Club Náutico Ibiza?

Hemos venido a Ibiza porque, a nuestro modo de ver, el Club Náutico no está en la cuerda floja, sino colgando de la cuerda floja. Lo que intentamos es hacer público y notorio ante la población y ante las autoridades que hay una inquietud y un malestar de que esto se arregle de una vez.

Lo que estamos viendo es que todos van a una. ¿Esta presión puede hacer que la Autoridad Portuaria ‘ceda’ en favor del Club Náutico en el concurso que está en marcha para la explotación de las instalaciones?

La verdad es que espero que sí. No es solo la presión de este Club, sino la de todos los de Balears. Lo que me duele es que hace ya bastantes años se consiguió una modificación en la ley para que hubiese un trámite de proyectos. Esto significa que un club o una marina pueda pedir una prórroga de su concesión. Por este acuerdo, que se alcanzó con el PSOE y Alianza Popular y que pensábamos haber logrado, han pasado todas las renovaciones de las sociedades anónimas de Balears. También ampliaciones de las renovaciones, pero no ha pasado este trámite ni un solo club náutico. Esto es digno de hacerse mirar porque nadie lo entiende.

Entonces quiere decir que este acuerdo de aprobó para beneficiar solo a una parte.

Ha servido para unos y para nada para otros, cuando la ley debería ser igual para todos.

¿Qué perderíamos los ibicencos si el concurso lo gana la otra empresa que opta a gestionar las instalaciones?

Para mí un club náutico es un polideportivo que lo ha creado el particular y lo ha dotado de personal, además de mantenerlo para que lo disfrute toda la sociedad. Las actividades que se hacen en estas instalaciones, si se pierde la concesión, no lo volveríamos a ver en la vida. Y esto no se puede permitir. Somos isleños y tenemos la obligación de mantener las instalaciones, pero también tenemos el derecho de disfrutarlas. No pueden ser todo mega yates y grandes esloras para los extranjeros o los españoles a los que les sale el dinero por las orejas. Los residentes debemos poder dejar nuestras embarcaciones y disfrutar de nuestro entorno.

¿Se vuelve a vender Ibiza al mejor postor?

Se está vendiendo Ibiza, Mallorca, Menorca y casi Formentera. Sin ninguna duda.

Con la trayectoria que tiene este club, ¿por qué considera que no se valora la parte social tanto como la mercantil?

Yo soy capaz de ponerme en la otra parte, en la que negocia estas cosas, que son funcionarios que defienden una entidad y poco les importa la parte social y el mantenimiento de estas clases medias-bajas que crearon esto. Lo que les importa es una cuenta de resultados, que es la que sale de aquí. Pero aquí es importante recordar cómo nacieron los clubes náuticos. Cuando la clase media empezó a poder gastar lo que ganaba trabajando, se juntaron entre varios que querían tener embarcaciones para construir el puerto y dejarlas ahí. Ahora no puede ser que esto desaparezca.

Claro, pero si se siguen una serie de criterios a la hora de optar a un concurso y la otra empresa los cumple y ofrece una oferta que la APB considere más ventajosa estaría justificado que desapareciera el Club Náutico. De lo contrario, habría que modificar la ley.

Y en ello estamos. Lo estamos intentando, pero sé que es una utopía. Si la legislación no cambia, estaremos siempre en precario. A mi parecer, se debería valorar lo que se ha hecho en el pasado, no solo lo que dicen que se hará en el futuro. Esta parte debería puntuar. Si no gana el Club Náutico y entra otra empresa, el mismo día que entra ya empieza la caja a facturar porque tiene la clientela dentro. Cuando nació el Club, los impulsores se jugaban lo poco que ganaban y tardaron 30 años en que empezara a rendir.

Esto ha sucedido en Menorca con el Club Marítimo de Mahón que desde junio están haciendo encaje de bolillos con lo poco que tienen después de que ganara la explotación de las instalaciones otra empresa.

Y no ha desaparecido del todo porque han tenido visión de futuro. Y es que ellos tenían un inmueble fuera de la concesión. Ahí están, sobreviviendo como pueden. No tienen ningún amarre, solo gasolineras. Parece ser que dentro de unas semanas pueda tener 140 puestos para gestionar con una concesión de tres años, pero esto no va a ningún sitio. Serán menos de la mitad de amarres que tenía en su día porque se las han quedado grandes esloras.

¿Conoce a la empresa que opta al concurso de las instalaciones del puerto de Ibiza?

No. Me han dicho que está ligada a otras empresas que tienen concesiones en Balears, pero yo no lo sé.

Se hablaba que uno de los grandes problemas si el Club Náutico pierde el concurso puede ser el aumento del precio de los amarres, aunque desde la empresa aseguran que, en el cómputo anual, se equilibra a los ofrecidos ahora. ¿Cree que se mantendrá como está?

No, subirá, y en las parcelas que tienen los propietarios van a salir setas. Setas que serán las embarcaciones porque el tipo de embarcación que veo yo aquí segurísimo que no puede pagar lo que ofrece la nueva concesión.

¿Se tendrían que actualizar las tarifas?

Puede ser. Nadie nos tiene que regalar nada, pero que sea factible.

Si hablamos de la falta de amarres que llevamos años sufriendo y la decisión del Govern balear de no crear ni ampliar los puertos deportivos, ¿cómo gestionaría este escenario?

Hay falta de amarres y es más que evidente, pero es verdad que yo tampoco estoy muy por la labor de hacer nuevos puertos deportivos. Es una opinión particular. Sí que estoy de acuerdo en mejorar la explotación de lo que hay con pequeñas ampliaciones. Esto creo que se debería contemplar teniendo siempre en cuenta que no podemos incrementar de forma desmesurada porque eso nos ahogaría.

¿Qué mejoras debe adoptar el Club Náutico Ibiza?

Muchas. Lleva muchos años en precario. Si tú sabes que te queda poco de concesión, no reinviertes. Lo que sí que creo es que si saben que les toca la concesión por 25 años la cosa cambiaría y aquí no quedaría ni el apuntador porque lo harían todo nuevo. Eso sí, dentro del espacio que tienen. Esto sería un espejo donde se podría mirar el resto. Un ejemplo es el Sant Antoni y este sería igual, pero con sus dimensiones.

Al hilo de lo que dice, ¿cree que las tarifas van acorde al servicio que ofrecen las instalaciones?

El Club no está muy boyante de tesorería. ¿Eso qué quiere decir? Que cobran lo mínimo que pueden para subsistir.

¿Necesitan más ayuda los clubes náuticos?

No necesitamos ayudas, necesitamos que nos dejen trabajar y gestionar el espacio que tenemos en concesión.