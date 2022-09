El PI, socio del PP, a Marcos Serra: «Saltarse el acuerdo del West es muy grave, una alcaldada»

El primer teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Torres, de El PI, socio de gobierno del PP, arremete contra el alcalde, Marcos Serra, por decidir unilateralmente seguir adelante con el proyecto de pintar el suelo de la calle Santa Agnès, la arteria principal del West, con una obra del artista Okuda San Miguel. «Saltarse un acuerdo de pleno es muy grave. Bajo mi punto de vista es una alcaldada».

Torres se refiere a la moción que presentó en el pleno del pasado mes de mayo para evitar la contratación de esculturas e intervenciones artísticas a dedo, sin un concurso público, y que fue aprobada pese a la oposición de sus socios de gobierno (PP y Ciudadanos) gracias al voto a favor de los dos grupos de la izquierda (PSOE-Reinicia y Unidas Podemos).

«Que haya una licitación es lo que permite que los precios bajen y se produzca un ahorro de los recursos públicos», justifica el primer teniente de alcalde, para agregar acto seguido: «No es un buen ejemplo dar contratos a dedo. Y este caso es mucho peor porque hablamos de cuantías muy elevadas». El coste del proyecto de Okuda, complementado con la instalación de lonas para dar sombra diseñadas por Misterpiro, se sitúa en 186.000 euros.

Sin embargo, el alcalde ya ha manifestado que va a hacer caso omiso al acuerdo del pleno porque la contratación de Okuda «compete a la junta de gobierno y no al pleno». «Somos once concejales [en el equipo de gobierno] y no puede ser que uno [Torres], sea del partido que sea, bloquee la decisión del resto del equipo de gobierno», afirmó Serra el martes.

Torres insiste en que «lo más sensato y prudente» es que se ponga el mismo pavimento (piedra natural de granito) en todas las calles del West y su entorno «sin dejar una [la de Santa Agnès] sólo con asfalto». «En todo caso, se pueden pintar artísticamente las paredes de los edificios y poner toldos», dice.

Las discrepancias entre Serra y Torres se repiten una y otra vez. Pero en esta ocasión se ha sumado también el otro socio de gobierno, el segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos. En este caso, a pesar de que votó en contra de la moción, aprobada finalmente, que insta al equipo de gobierno a licitar cualquier intervención artística, Martín defiende que «las decisiones del pleno se tienen que respetar». «Si no se transmite la imagen de ‘yo hago lo que quiero’ [por parte de Serra], y no es lo que toca», declaró el representante de Cs, lo que, en palabras de Torres, es «una alcaldada».