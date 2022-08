El Consell acusa al PSOE de no hacer «nada» por el transporte de Ibiza durante dos legislaturas

El Consell de Ibiza insiste en que las previsiones no han cambiado y que el nuevo proyecto de líneas de autobús de la isla «estará en la calle en 2023». Según explica el conseller de Transportes, Javier Torres, «la previsión es que a finales de este año empiece la licitación y eso hará que, al final, haya una solución definitiva a todo lo que está pasando».

Se refirió a la cascada de quejas que recibe el servicio, tanto de trabajadores como de usuarios. «Hay que recordar que el contrato actual permite un margen de maniobra muy limitado a la Administración pública», señala Torres, que acusa a los socialistas de «hipócritas y demagogos».

En este sentido, recuerda que «el PSOE ha gobernado dos de las tres últimas legislaturas y no han hecho absolutamente nada para tener un nuevo servicio de transporte público. Nosotros hemos conseguido desbloquear la tramitación de lo que será el nuevo contrato, lo que nunca ha hecho el Consell».

Es más, el conseller del ramo insiste en que «las concesiones empezaban a caducar y, por tanto, a tener que prorrogarse en el año 2012 y acababan en 2018. Tan solo aprobaron, de manera inicial, un plan de transportes donde quedaba todo por concretar. Por tanto, es sorprendente que la misma persona que en la anterior legislatura gobernaba en el Consell y tuvo bloqueadas las mejoras del transporte público ahora, como portavoz en la oposición, exija soluciones milagrosas sabiendo que la concesión está prorrogada. Ellos gobernaban y no hicieron nada y ahora estamos pagando sus consecuencias. Si tuviéramos un contrato nuevo en vigor, tendríamos la capacidad de hacer mucho más y tendríamos una flota renovada».

En cuanto a la falta de seguridad de los vehículos denunciada por conductores y sindicatos, Torres sostiene que, ahora mismo, «no podemos obligar legalmente a una empresa para que retire el autobús si ese vehículo ya ha pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)». Sin embargo, la nueva contratación fijará un tope para su vida útil, que será de diez años, según informan desde la institución.

Asimismo, dice que hay dos líneas (L3 y L13) que tienen «prácticamente todos los autobuses nuevos». Y, en esta línea, indica que hay que tener en cuenta los problemas de suministro actuales. «Antes tardaba seis meses en salir de fábrica un autobús; ahora hasta un año».

Asimismo, Torres reitera que los comités de empresa de las concesionarias tienen su teléfono para hacerle llegar, de forma directa, las quejas. «Hemos dado respuesta a todo lo que nos han pedido», dice en relación a la última reunión mantenida en el mes de julio.

Comparaciones

El conseller de Transportes aprovecha, también, para pedir sentido común. «Sorprende que ellos [el PSOE] exijan lo que no han hecho y lo que no están haciendo en otras islas a día de hoy. Hay ejemplos, como en el Consell de Menorca donde gobiernan los socialistas, donde no aplicarán la gratuidad total del autobús y ni siquiera tienen datos sobre las futuras licitaciones. El PSOE pide cosas en Ibiza que no lleva a cabo en otras islas», argumenta.

Paralelamente, el conseller explica que, antes de que empezara la pandemia, se empezaron a aplicar mejoras en el servicio, como la implantación de la línea exprés del aeropuerto o la adaptación de algún horario y recorrido escolar. «Evidentemente llegó la pandemia, que afectó directamente a la movilidad», lamenta, al tiempo que subrayó que «aún no nos hemos recuperado». Así, matiza que se ha recuperado el 80% de los usuarios que había en 2019 y «casi el cien por cien de los servicios».

Además, insiste en que el compromiso de las empresas pasa por seguir haciendo «actuaciones» en el futuro, aunque su principal problema es la «falta de profesionales».