La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha exigido esta mañana “responsabilidad política” al presidente del Consell, Vicent Marí, a quien acusan de “estar escondido” ante las “graves quejas” denunciadas por trabajadores, usuarios y sindicatos en relación al transporte público de la isla. “Su inacción tiene consecuencias para la salud de los ibicencos. No sabemos si no hacen nada porque no les interesa o porque son incapaces de sacar la nueva concesión”, ha denunciado la secretaria de organización, Irantzu Fernández.

Por su parte, el conseller socialista Víctor Torres ha tildado la situación de "crítica", que deja un "panorama desolador" en el sector. "En 2022, el servicio ha perdido casi medio millón de usuarios respecto a 2019. Se han ignorado las denuncias de los ayuntamientos, usuarios y sindicatos, además de que se han rechazado las múltiples propuestas que hemos presentado en los plenos para mejorar los autobuses", ha matizado. De hecho, ha asegurado que "llevamos toda la legislatura diciendo que había que hacer un plan de choque mientras tanto para que el servicio no siguiera degradándose y lo han votado en contra". En este sentido, ha incidido en que "no se ha hecho ni una sola inversión para mejorar el servicio". "El Consell de Eivissa tiene 47 millones de euros de remanente, que son recursos más que suficientes para tomar medidas dentro de sus competencias, que son todas", ha indicado. A esto se suma, ha recordado Torres, que el Consell ha recibido más de cinco millones de euros para compensar la caída de ingresos de las concesionarias durante 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia. "Lo único que hemos visto es que el conseller de Transportes, Javier Torres, ha destituido al director insular para no tener que asumir su responsabilidad. La única respuesta a las denuncias es que hay que esperar a la puesta en marcha de las nuevas concesiones y mientras tanto, ¿qué hacemos?", ha preguntado el conseller socialista. Unidas Podemos Por su parte, Unidas Podemos ha reiterado que el Consell de Eivissa "ha sido incapaz de gestionar el área de transportes ante la evidente problemática de retrasos en líneas y problemas continuos con las frecuencias que sufren los usuarios y usuarias del transporte público en nuestra isla, hecho que se ha denunciado en diversas ocasiones por varias personas". Así, el conseller Antonio Saucedo ha señalado que "el Consell tiene registradas denuncias que indican estos problemas, pero hasta ahora se han dedicado a negar la mayoría de ellos", y ha explicado que, "han sido numerosas las sesiones plenarias donde hemos tratado este tema, y aún así la deficiencia del transporte público en nuestra isla es más que evidente, no dejan de llegar quejas de la ciudadanía que se ve afectada por la inacción de este Consell". La formación morada ha denunciado que la intención del Consell es ir hacia la "desaparición" del transporte público, algo que "responde a un modelo de transporte público totalmente opuesto a lo que debería ser el servicio para la ciudadanía, que merece un transporte eficiente y de calidad, no el modelo de destrucción de nuestro medio ambiente y masificación de vehículos que es la propuesta del PP". Unidas Podemos ha criticado que la estrategia del PP sigue siendo la misma, "el PP de Ibiza pretende hacer lo que hace siempre la derecha: dejar morir los servicios públicos para luego privatizarlos y regar de dinero público a sus amigotes, que son los que al final se terminan beneficiando". En este sentido, Saucedo ha afirmado que "este Consell entiende el transporte público como un gasto, de hecho, han votado en contra de pagar la gratuidad del transporte, porque no creen en él. Este Consell apuesta por el desembarco de plataformas como Uber y Cabify para solucionar el problema del transporte en Ibiza", el conseller ha añadido que, "el transporte público ha de ser el eje de la movilidad verde y sostenible en nuestra isla, una alternativa real al vehículo privado que consiga frenar la masificación de nuestras carreteras, y que como consecuencia, también haga disminuir el número de accidentes y demás incidentes consecuencia del exceso de vehículos".