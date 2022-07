La Policía Local de Sant Joan ha pillado a un taxi pirata a la salida de Benirràs, que ha sido sancionado con 6.001 euros y la retirada el vehículo. En este sentido, el primer teniente de alcalde, Andreu Roig, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento en la lucha contra el intrusismo en el municipio de Sant Joan y ha agradecido a los agentes de la Policía Local “su implicación en este problema”, según ha informado el Ayuntamiento de Sant Joan en un comunicado.

“Estas actividades ilegales no sólo atentan contra la oferta reglada, sino que ponen en riesgo la seguridad vial de los pasajeros ya que no cumplen ningún tipo de normativa. Demostramos así que esto no puede salir gratis a los infractores, por lo que seguiremos incrementando los esfuerzos en estas campañas”, ha explicado Andreu Roig.

El primer teniente de alcalde ha recordado que recientemente el Ayuntamiento ha completado la plantilla de agentes de la Policía Local y ha asegurado “que ya se están viendo los resultados”.