Ibiza, Dénia y Cambrils buscan la ayuda de Europa para preservar la posidonia

Los ayuntamientos de Ibiza, Dénia y Cambrils se unen para concienciar y promocionar el programa de turismo ‘Vive la Posidonia’. Las tres instituciones han presentado el proyecto a los Fondos europeos Next Gen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el objetivo de involucrar a la sociedad en la importancia de preservar esta planta endémica del Mediterráneo. Si Europa da el visto bueno, el programa recibirá 1,5 millones de euros para trabajar en 2023.

En una rueda de prensa celebrada ayer el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, recordó que este programa nació en 2017 para dar a conocer y difundir uno de los valores más importantes de la sociedad. «El objetivo no es tener más turismo en la isla, sino que los que vengan tengan más conciencia de lo que significa venir a Ibiza y del valor que tiene la posidonia», apuntó. Y es que, a su juicio, «lo que no se conoce, no se quiere», por lo que la clave es «sensibilizar» a la población sobre la importancia de cuidar la posidonia. «Esta planta es una de las responsables de que tengamos el agua cristalina que hay en nuestras playas», añadió Ruiz.

‘Vive la Posidonia’ implica a diferentes sectores productivos de la isla, como el gastronómico y el comercial, la Cofradía de Pescadores, artistas y joyeros, además de hacer pedagogía, de forma didáctica y entretenida, a la ciudadanía. Asimismo, en 2018 ganó el premio Alimara en la categoría de turismo responsable y sostenible.

Ahora, los tres ayuntamientos han decidido trabajar juntos para crear un producto turístico «experiencial y ecológico» que reduzca a cero la huella de carbono y favorezca el conocimiento sobre una parte del ecosistema marino, todo a través de actividades compatibles con el disfrute de las playas y la realización de prácticas de ocio activo y saludable. «Esta sinergia permitirá ofrecer mejor servicio y hacer que nuestros territorios sean mejores», subrayó Ruiz.

Sin embargo, el alcalde de Ibiza dio un tirón de orejas al resto de instituciones al considerar que «poner en valor las praderas de posidonia no puede ser una labor única de los ayuntamientos». En este sentido, Ruiz dijo que necesitan el apoyo del Consell, Govern y Gobierno central. «Es lamentable que el Consistorio lleve diez años esperando a que la Demarcación de Costas responda al Plan de fondeos ecológicos de la bahía de Talamanca, que es susceptible de ser protegida. Tener fondeos descontrolados, ahí y en el resto de la isla, es competencia de Costas. Si Europa nos da la ayuda del proyecto, habrá más implicación por parte de las administraciones superiores», indicó.

Retos

«Preservar la posidonia es un reto que tenemos porque desgraciadamente, desde la explosión del turismo en el país en los años 70, no se le ha dado el valor que requiere e, incluso, ha sido maltratada», lamentó el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt. Aunque se definió como pesimista, al considerar que «llegamos tarde a hacer cosas para salvar el planeta», reconoció que eso no impide que sigan en la lucha para proteger el medio ambiente. «Hay que implicar a las empresas que trabajan en el sector y eso será un valor añadido para el proyecto», manifestó.

En el caso de su ciudad, Grimalt remarcó que, a mediados del mes de octubre, dejan de retirar la posidonia (como sucede en Ibiza) y «hacemos dunas en primera línea del mar para que los temporales de invierno protejan la arena». «El resultado es espectacular», insistió. Además, explicó que Costas les ha permitido poner en marcha un plan piloto para crear dunas artificiales con posidonia. «El objetivo principal siempre será que la gente entienda qué es la posidonia y que no se la maltrate, con los anclajes por ejemplo», sostuvo.

Por su parte, el alcalde de Cambrils, Oliver Klein, señaló que desde el Ayuntamiento se lleva trabajando años en acciones divulgativas en las playas y las escuelas. «Este proyecto nos permite dar un salto de calidad en el tratamiento de la posidonia», reiteró.

Tanto Ruiz, como Grimalt y Klein confían en contar con 1,5 millones el año que viene, lo que dijeron «supondrá un antes y un después en el tratamiento y divulgación de la posidonia como ente de calidad de nuestras aguas». De no conseguirlo, aseguraron que trabajarán igualmente, con financiación municipal y de forma conjunta, para seguir visibilizando la importancia que tiene la posidonia en los tres municipios.

De momento, ya se han establecido las líneas de trabajo entre las tres administraciones para llevar a cabo el programa conjunto ‘Vive la Posidonia’.

Acciones de apoyo

Desde que se iniciara el proyecto en 2017, se han realizado diferentes campañas de apoyo y difusión de los valores de la posidonia junto con las entidades ecologistas GEN, Amics de la Terra y del biólogo Manu San Félix, además de llevarse a cabo exposiciones, salidas al mar con profesionales de la fotografía y, también, dirigidas al público en general.

Asimismo, se han celebrado jornadas de concienciación con los trabajadores del sector hotelero de la isla de forma que cada uno adquiera el papel de «embajador» de la posidonia.

A la presentación de ayer también acudieron las concejalas de Turismo y de Proyectos Europeos, Dessiré Ruiz y Elena López, así como la concejala de Turismo de Cambrils, Yolanda Burgos, y la directora del Patronato de Turismo de Cambrils, Amèlia Rico.