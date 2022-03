Fracasa la negociación con los taxistas y la ciudad de Ibiza quita libranzas para salvar el servicio

Fracasa la propuesta del Ayuntamiento de Ibiza a la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza para negociar una salida al caos que se ha producido en los últimos dos días tras la interrupción, por mandato municipal debido al incumplimiento del reglamento, del servicio de atención de llamadas del operador principal del GPS en la ciudad.

Tras una asamblea extraordinaria del colectivo celebrada a primera hora en el Recinto Ferial, en la que se acordó buscar un acuerdo para resolver la crisis, la reunión posterior del segundo teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Aitor Morrás, con el abogado de la asociación no sirvió de nada. A través de un comunicado de prensa, el Ayuntamiento informó de que fue la asociación de taxistas mayoritaria de Vila la que «rompió unilateralmente la negociación» abierta para firmar un nuevo convenio, siempre y cuando se cumpliera el reglamento; es decir, los servicios asignados por el GPS deben ser sólo dirigidos a taxistas con licencia del municipio.

El presidente de la asociación de taxistas, Alejandro Cardell, no respondió a las llamadas de este diario, pero, según las fuentes consultadas por este medio, el desencuentro entre las partes se debe a la negativa de la asociación de taxistas a ceder el control, mediante el acceso a la plataforma del sistema en tiempo real (ver en todo momento los servicios que se prestan y la distribución de los mismos), al Ayuntamiento. Con ello, el Consistorio quiere comprobar que no se dan servicios a taxis de otros municipios.

Acceso a toda la información

El reglamento municipal del GPS especifica que el operador tiene la obligación de trasladar al Ayuntamiento toda la información que este le pida. De hecho, el Consistorio sí tiene acceso directo a toda la información en tiempo real del único operador de GPS ahora utilizado (Nitax).

Tras el frustrado intento de acuerdo, el Ayuntamiento emitió ayer por la tarde un decreto para autorizar «excepcionalmente», a petición de la Asociación de Taxis El Arca de Ibiza, que los taxistas conectados al GPS de Nitax trabajen también, si quieren, los días que, según el calendario, les corresponde descansar. Con esta medida, el Ayuntamiento pretende paliar la falta de taxis que operan con Nitax, que no tiene capacidad para cubrir todas las solicitudes que le llegan por radio taxi. Hay que tener en cuenta que esta situación afectaría también, si no se suspende antes, a los descansos obligados de verano, aunque el Consistorio espera no tener que alargar tanto esta excepción y que poco a poco los taxis reacios a conectarse a Nitax lo hagan. De hecho, el reglamento obliga a todos los taxistas a estar conectados a un operador de GPS.

Aitor Morrás lamenta a través del comunicado que el presidente de la asociación mayoritaria, Alejandro Cardell, «haya actuado contra el mandato de su propia asamblea», en referencia al acuerdo para cerrar un pacto con el Ayuntamiento. El concejal de Movilidad también destaca que la actitud del responsable de este colectivo «perjudica a los usuarios del taxi, a los mismos taxistas y a todo lo que comporta un servicio público».

Sólo operan 10 taxis con Nitax cuando se necesitan 50

A cuentagotas, el operador de GPS Nitax, el único ahora autorizado en la ciudad de Ibiza, va sumando taxis. Por segunda jornada consecutiva, tras el cese de la actividad del GPS de la asociación mayoritaria de taxistas que opera la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie), es muy complicado conseguir un taxi por teléfono. La central de Nitax (971 454545) tampoco tenía capacidad ayer, con sólo 10 vehículos en servicio, para atender toda la demanda.

«Ahora no se puede sacar todo el trabajo», reconoce el representante de Nitax en Ibiza, Antoni Torres, que calcula que para cubrir en esta época del año toda la demanda que se genera en la ciudad de Ibiza por radio taxi se precisan entre 40 y 50 taxis en servicio. A media tarde de ayer, Nitax contaba con 37 vehículos, pero el problema es que no todos ellos se conectan al servicio. De hecho, Torres considera que muchos de ellos se han adherido para evitar que la Policía les pueda multar.

De todos modos, Torres asegura que ayer por la tarde, después de que se supiera que la negociación entre el Ayuntamiento y la asociación que preside Alejandro Cardell había fracasado, empezó a recibir peticiones para conectarse al GPS de Nitax. «Se está animando», indica Torres, que confía en que, una vez que haya suficientes vehículos para atender la demanda, los demás taxistas se irán sumando a este operador.

Precisamente, el representante de Nitax en Eivissa espera que la medida que adoptó ayer el Ayuntamiento para que los taxistas que operan con este GPS puedan voluntariamente trabajar los días que les toca descansar, ayude a revertir la situación.