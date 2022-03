El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, espera que la próxima temporada "sea positiva para todos y que permita recuperar los niveles de ocupación y crecimiento económico de ates de la pandemia". Así lo ha afirmado Vicent Marí durante su discurso por el Día de Baleares, que ha tenido lugar este martes al mediodía en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

El presidente del órgano insular ha mostrado su voluntad de que este crecimiento económico "no sea contrario al bienestar de la población local, ni a la sostenibilidad" del "frágil" paisaje de Ibiza en este "camino hacia la recuperación".

Vicent Marí ha comenzado su discurso institucional "contento" de "poder recuperar parte de la normalidad perdida a consecuencia de la pandemia", con un amplio programa de actividades para conmemorar el Día de Baleares.

Asimismo, Marí ha condenado la "invasión injustificada" de Rusia a Ucrania y ha afirmado que las islas no son ajenas al "dolor que sufren millones de ucranianos por un ataque sin razón" como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano.

Vicent Marí: "No renunciamos a asumir nuevas competencias, porque estamos convencidos de que la mejor manera de gestionar la eficacia es desde la proximidad"

A continuación, el presidente del Consell ha reclamado que se reconozca el peso de la isla de Ibiza en el conjunto de Baleares, "recibiendo, no solo la financiación, si no también la autonomía y la representatividad que le corresponda". "No renunciamos a asumir nuevas competencias, porque estamos convencidos de que la mejor manera de gestionar la eficacia es desde la proximidad", ha afirmado Marí. Por ello ha pedido más "autogobierno", pero con más financiación, "porque sin dinero no puede haber una buena gestión de competencias ni de servicios" y que se materialice a través del desarrollo de la parte fiscal del Régimen Especial, que "compense la doble insularidad".

El presidente del Consell ha destacado en su discurso el problema del acceso a la vivienda, el intrusismo, las actividades ilegales o la carencia de herramientas para controlar la llegada masiva de vehículos en determinadas épocas del año.

Ley de Consells

También ha hecho una especial mención a la nueva Ley de Consells que actualmente se tramita en el Parlament, "que tiene que servir para desarrollar y consolidar el ámbito competencial de los consells en igualdad de condiciones entre todas las islas".

Finalmente, Vicent Marí ha reconocido la labor de los ibicencos que han recibido la Medalla de Oro de Baleares y los Premios Ramon Llul, Elías Torres, Lina Tur y ha hecho una mención a los 152 ibicencos que han fallecido durante la pandemia.