Gato perdido en Ibiza: «Lo único que queremos es encontrar a Sunny»

«Lo único que queremos es encontrar a Sunny», lamenta Manuel A., dueño de un gato junto a su mujer, Gemina Lavinia, al que consideran un miembro más de la familia y al que no han vuelto a ver desde el pasado jueves.

La pareja reside en una vivienda situada junto a la carretera de Sant Josep a Sant Antoni y pide «ayuda para encontrar a Sunny (soleado en español)», un felino que lleva «en el núcleo familiar desde hace seis años». Todos los días se despertaba a las ocho de la mañana, salía a corretear por la zona boscosa próxima a la vivienda y, a las 13 horas, regresaba para comer. Después se echaba la siesta y volvía a salir de la casa para regresar a las 17 horas, en verano, y a las 20 horas, en invierno, narra Manuel. Pero la tarde del pasado jueves «Sunny no regresó».

Desde entonces, la pareja lo ha estado buscando sin descanso hasta recibir la llamada de un vecino para confesarles que «él lo capturó pensando que sería un gato callejero», cuenta Manuel.

El vecino «ante sus sospechas de estar ante un gato salvaje, lo llevó al veterinario para que lo castrara». Allí, le obligaron «a firmar un papel haciéndose responsable del mismo» porque según narra Manuel, al veterinario «le pareció raro que un gato, aparentemente tan bien cuidado, fuera salvaje». Posteriormente, se pusieron en contacto con el vecino para confirmar que el gato, «efectivamente, ya estaba esterilizado y no era necesario realizarle la operación».

A raíz de la visita médica le cortaron la oreja izquierda (una práctica que se realiza como señal para identificar a los gatos callejeros castrados). Dato que el dueño del gato detalla como «información a tener en cuneta para su identificación.

Después de llevarse al felino del centro médico, el vecino llamó a una protectora que le aconsejó «dejarle en la misma a zona donde lo había capturado». Recomendación que el hombre «ignoró», afirma Manuel, y abandonó a Sunny el viernes en ses Paises, en Sant Antoni, según le reconoció su vecino.

Gran tamaño

Manuel describe a Sunny como «un gato grande, pero muy manso. Fue traído desde fuera de España hace unos años, por lo que aunque parece el típico gato pardo de aquí, es bastante más grande, pesa unos siete kilos y se nota que es diferente».

Los familiares del felino no entienden cómo su vecino, que «además también tiene un gato», no se dio cuenta de que era su animal y cómo lo abandonó en una zona tan lejana a la vivienda». Sin embargo, Manuel asegura que «lo primero es encontrar a Sunny y después ya nos plantearemos reclamar a quien consideremos oportuno». Además, «el gato tiene chip y en el veterinario o no le pasaron el lector o se lo pasaron mal».

Un cúmulo de desafortunadas circunstancias que han llevado a la pareja a la desesperación por encontrar a su compañero perdido. Han llegado, incluso, a pernoctar en el coche por la zona de ses Paises «con la esperanza de encontrarse con él», concluye Manuel.