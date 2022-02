Guías y protocolos contra el suicidio entran en los colegios de las islas

El Govern ha elaborado una guía dirigida a todos los profesionales de los centros educativos de las islas para prevenir casos de suicidio entre el alumnado. Preguntar, escuchar y acompañar son algunas de las premisas que vertebran la ‘Guía para la prevención y el primer abordaje de la conducta suicida en los centros educativos de Balears’, un documento accesible en la web del Ib-Salut.

«Preguntamos en los centros qué necesidades detectaban y nos decían que el suicidio era un tema tabú para docentes y padres. Les costaba mirar de frente a ese problema por la responsabilidad que conlleva equivocarte y meter más la pata. Faltaba formación y también un feedback por parte del profesional que había tratado al joven porque no se establecía un diálogo entre todas las partes», explica Nicole Haber, coordinadora del Observatorio del Suicidio en Balears.

Este organismo ha coordinado la publicación de la guía y el protocolo que la acompaña, un documento técnico que detalla los pasos a seguir por los profesionales del centro una vez que ya existe la sospecha de un riesgo autolítico. Es decir, cuando el alumno ya tiene una ideación suicida; se ha detectado un intento de suicidio de un estudiante en los últimos meses: o cuando expresa que intentará quitarse la vida en las horas siguientes.

Sin embargo, es posible realizar un trabajo de prevención que reduzca el riesgo de llegar a esos supuestos. «Es cuando te sientas con el niño y le preguntas. Siempre se ha pensado que si preguntas sobre suicidio, incitas a hacerlo. Pero ese es uno de los grandes mitos que hay que derribar», explica Haber.

«Señales de alerta!

Esta experta habla de la importancia de detectar «las señales de alerta» que, subraya, no son tan obvias como pudiera parecer. «Yo siempre digo que si el cerebro no conoce algo, los ojos no lo ven. Por ejemplo, como padre tienes claro que la adolescencia es una edad delicada para el consumo de drogas, y buscas detectar todas las señales para ver si hay un posible consumo.

Sin embargo, no se te pasa por la cabeza que tu hijo esté viviendo una situación que le pudiera llevar en un momento determinado a una visión de túnel que le lleve a un acto impulsivo de querer matarse. Es importante reconocer que esto puede pasar, y además ninguno nos salvamos de poder llegar a esa situación».

¿Y cuáles son esas señales? «Pues que te lo digan», dice Haber. «También puede ser de forma indirecta, con un dibujo. El síntoma principal de la depresión en un niño no es tanto la tristeza como en un adulto, sino la irritabilidad. Muchas veces decimos ‘está en la edad de pavo’, o ‘es un adolescente’. Cuidado, puede que sí y puede que no», advierte.

Los efectos de la pandemia

Durante la pandemia se han elevado un 30% las tentativas de suicidio entre los jóvenes (hasta los 29 años de edad), según indicó la responsable del Observatorio el pasado jueves durante la presentación del primer plan autonómico de prevención y abordaje de la conducta suicida. Haber detalló que se produjeron intentonas autolíticas en menores de hasta 8,9 y 10 años de edad. «A partir de noviembre de 2020 recibimos una alerta porque estábamos teniendo demasiados ingresos por tentativas de suicidio entre menores», indicó.

Supervisión Una enfermera coordina a centros y psicólogos

Al margen de la guía y el protocolo a disposición de todos los profesionales que trabajan en centros educativos, una enfermera especialista en salud mental «tiene un ojo puesto» sobre los colegios para dar pautas, supervisar los casos que se puedan dar e informar al centro de su evolución. Se trata de un nexo entre los colegios y el especialista que esté tratando a un alumno que ha tenido una ideación o una tentativa. Así, los centros pueden hacer un seguimiento del caso y tener toda la información necesaria cuando el alumno recibe el alta y regresa a las clases.